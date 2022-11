C’était la fin originale (et émotionnelle) de The Walking Dead qui a été filmée et modifiée à la dernière minute

The Walking Dead a récemment atteint sa fin définitive pour mettre fin à 11 saisons et plus de 170 épisodes, avec une fin qui ouvre les portes pour continuer son univers de zombies à travers les différents spin-offs qui commenceront à arriver à partir de l’année prochaine. À tel point que maintenant le réalisateur du dernier épisode de la série, Greg Nicotero, a révélé à quoi ressemblait la fin originale de la série et qu’elle devait être modifiée à la dernière minute pour mettre les prochaines histoires du zombie AMC franchise sur la bonne voie. Nous avertissons des spoilers pour la fin de The Walking Dead à partir du paragraphe suivant.

C’était la fin originale de The Walking Dead

Ainsi, et comme le rapporte le média Insider, Greg Nicotero et son équipe ont dû adapter la fin de la série, puisque « on sentait que ça entrerait en conflit avec le rôle de Rick et Michonne, donc on l’a enlevé », en référence au épilogue de la série dans lequel le destin des deux personnages sera raconté, comme prévu dans les dernières scènes de The Walking Dead. Voici comment Nicotero lui-même le dit :

« Après le départ de Daryl, nous nous sommes dirigés vers la périphérie d’Atlanta, où se déroule le tournage emblématique de Rick dans le pilote. Nous voyons une camionnette modifiée à l’éthanol, avec une jeune femme et un homme à l’avant, dans la vingtaine. Et à travers la scène, on se rend compte qu’il s’agit de RJ et Judith adultes », explique le réalisateur.

« D’autres versions adultes des enfants sont à l’arrière : Coco, Gracie, etc. Ils sont là-bas, cherchant à raccompagner les survivants dans leur communauté, perpétuant l’héritage de leurs parents. Alors que RJ parle à la radio, il termine par : « Si vous m’entendez, répondez. Je suis Rick Grimes.’ Ce qui, bien sûr, est son nom et la phrase que Rick a dite dans le pilote. Puis on termine avec la voix d’un survivant répondant : ‘Bonjour ?’ », poursuit Nicotero, détaillant ainsi une fin très différente de celle qui a finalement été vue et qui a été filmée.

De cette façon, le cercle de Rick avec sa fille Judith aurait été fermé, montrant une situation similaire, assez émotionnelle. Bien qu’il ait finalement opté pour tourner les scènes finales de la série cet été avec Rick et Michonne, offrant un petit aperçu de ce qui nous attend avec sa mini-série.

