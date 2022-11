Application Oceanic+ pour Apple Watch Ultra : comment obtenir, prix, fonctionnalités, plus

Apple et Oceanic se sont associés pour faire d’Apple Watch Ultra un ordinateur de plongée avancé avec une nouvelle application désormais disponible. Il est également convivial et fonctionne pour la plongée en apnée et la nage en surface avec la plongée. Voici comment obtenir l’application Oceanic+, quelles fonctionnalités sont incluses, les détails des prix, et plus encore.

Alors qu’Oceanic + peut sembler être une application pour les plongeurs sérieux, Oceanic souligne qu’elle est également idéale pour la plongée en apnée ou la plongée occasionnelle et qu’elle est « d’une simplicité d’utilisation rafraîchissante ».

« La nouvelle application Oceanic+ pour Apple Watch Ultra transforme la montre que vous portez tous les jours en un ordinateur de plongée entièrement capable pour la plongée récréative et la plongée en apnée. Il comprend toutes les fonctionnalités essentielles dont les plongeurs ont besoin et est d’une simplicité d’utilisation rafraîchissante.

Cependant, il offre également des fonctionnalités avancées pour les plongeurs chevronnés comme un planificateur avancé, un variomètre intégré, des détails de décompression, un journal de bord post-plongée amélioré par GPS, et plus encore.

Comment obtenir l’application de plongée Oceanic+ Apple Watch Ultra

Voici la liste officielle de l’App Store d’Oceanic+ L’application est exclusivement conçue pour Apple Watch Ultra et nécessite watchOS 9.1 associé à un iPhone 8/SE gen 2 ou version ultérieure exécutant iOS 16.1

Si vous recherchez simplement « Oceanic » dans l’App Store sans le « + », vous pouvez voir une application différente en tête de liste.

Si vous effectuez une recherche sur l’App Store sur Apple Watch Ultra, assurez-vous de télécharger « Oceanic + Dive Computer App »

Prix ​​de l’application de plongée Oceanic+

Oceanic+ est un téléchargement gratuit pour essayer de nombreuses fonctionnalités de l’application

Si vous souhaitez toutes les fonctionnalités avancées, il existe des plans quotidiens, mensuels et annuels 4,99 $/par jour 9,99 $/par mois 79,99 $/par an Forfait familial jusqu’à 5 personnes – 129,99 $/an



Oceanic+ fonctionnalités gratuites vs payantes

Voici les principales fonctionnalités de l’application, consultez le tableau ci-dessous pour tout ce qui est fourni avec la version gratuite ou payante :

Modes plongée, plongée en apnée et surface

Planificateur d’emplacement pré-plongée avec conditions de surface et d’eau

Le planificateur sans déco calcule la plongée, la profondeur et la durée

Variomètre intégré, boussole à inclinaison compensée 3D et autres outils

Surveiller la profondeur actuelle, le temps de plongée restant et les taux de remontée

Paramètres de plongée en temps réel à code couleur faciles à lire

Journal de bord post-plongée amélioré par GPS

Statistiques de plongée personnelles

Avertissements de sécurité visuels et haptiques

7 complications du cadran de la montre

Apple Watch Ultra et Oceanic + fonctionnent pour plonger à 40 mètres / 130 pieds

Pour en savoir plus sur l’application Oceanic+, consultez l’annonce de lancement d’Apple et notre couverture complète.

