Les États-Unis interdisent la vente et l’importation de produits de cinq télécoms chinois

Une patate chaude : L’affrontement technologique entre les États-Unis et la Chine entre dans une phase encore plus houleuse, la FCC agissant comme un marteau contre les entreprises chinoises fabriquant des appareils de réseau et de télécommunication. Ils représentent un risque inacceptable pour la sécurité nationale, affirme la FCC.

La Federal Communications Commission (FCC) a décidé d’interdire de fait la vente et l’importation de produits de télécommunications fabriqués par cinq entreprises technologiques chinoises. La liste « sans vente » comprend Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hikvision et Dahua, et selon les commissaires de la FCC, elle protégerait les États-Unis des « risques inacceptables pour la sécurité nationale » posés par les fabricants de produits susmentionnés.

La décision de la FCC concerne l’autorisation des appareils vendus aux États-Unis. Sans cette autorisation, un produit ne peut pas être offert légalement dans le pays, ainsi la nouvelle règle agit comme une interdiction pure et simple des appareils de mise en réseau fabriqués en Chine pour le marché international.

La nouvelle règle fait suite au Secure Equipment Act de 2021 signé par le président Joe Biden, qui oblige la FCC à « ne plus examiner ni approuver toute demande d’autorisation pour les équipements qui présentent un risque inacceptable pour la sécurité nationale ». De plus, toute entreprise aura désormais besoin d’un agent basé aux États-Unis pour y faire des affaires.

Selon la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, la nouvelle règle appliquera ce qui était auparavant considéré comme un processus de restriction défectueux. Bien que la FCC ait précédemment signalé certains équipements comme présentant un risque pour la sécurité nationale, l’agence a continué à « apposer son sceau d’approbation sur cet équipement via son processus d’autorisation d’équipement » au cours des dernières années. C’est une échappatoire qui « n’a aucun sens », a déclaré Rosenworcel, car « il y a peu d’avantages à avoir ces listes et ces interdictions en place juste pour laisser ouvertes d’autres opportunités pour que cet équipement soit présent dans nos réseaux ».

Dans le cadre du nouveau régime, une longue liste d’appareils, notamment des caméras de vidéosurveillance, des téléphones, des routeurs Wi-Fi, des kits de maison intelligente et bien d’autres, perdront toute chance d’être autorisés à entrer sur le marché américain. La règle devrait enfin bloquer les efforts des mauvais acteurs pour échapper au contrôle de la FCC, a déclaré le commissaire de la FCC, Geoffrey Starks. « Si vous voulez être autorisé à vendre votre équipement aux États-Unis, nous devons être en mesure de faire appliquer nos règles contre vous si vous les enfreignez. Point final. »

L’interdiction des cinq sociétés chinoises susmentionnées n’est que le dernier effort fait par la FCC pour limiter les tentatives de Pékin d’imprégner les réseaux américains de ses menaces de cyberguerre. Huawei était déjà interdit aux États-Unis. Certains commissaires de la FCC iraient même plus loin et interdiraient le réseau TikTok pour protéger les données des citoyens américains.