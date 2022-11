Saison des souhaits rares dans Pokémon GO : Primal Groudon et Kyogre, Mega Sceptile, Mega Blaziken, Mega Swampert et plus

La Saison Lumière de Pokémon GO se termine début décembre 2022 et laisse place à la nouvelle Saison des Souhaits Uniques. Voici tout ce que nous savons, y compris à quoi ressemblera le premier événement majeur, Hoenn Mega Raid Day, avec Mega Sceptile, Mega Blaziken et Mega Swampert.

Pokémon GO : premiers détails de la Saison des Désirs Singuliers et bande-annonce

Niantic a publié la bande-annonce de Season of Mythic Wishes, saison 9 du jeu. Il est centré sur Hoenn et les Pokémon introduits dans la troisième génération des jeux. La saison des souhaits rares commence le 01/12/2022.

Dans cette bande-annonce, nous pouvons voir le retour de plusieurs favoris tels que Latios, Latias, Salamence et Gardevoir, l’arrivée des mégavolutions des Pokémon de démarrage de troisième génération (Mega Sceptile, Mega Blaziken et Mega Swampert) et enfin, l’At A la fin de la vidéo, Groudon et Kyogre sont aperçus sous leur forme primale.

Le mardi 29 novembre, plus de détails sur la nouvelle saison seront donnés. Nous serons attentifs à vous en informer.

Mega Raid Day : Road to Hoenn dans Pokémon GO : date, horaires et tous les détails

Art officiel du Mega Raid Day : Road to Hoenn dans Pokémon GO

Le samedi 3 décembre 2022, de 14h00 (heure locale) à 17h00 (heure locale), le Mega Raid Day : Road to Hoenn est célébré. Dans cet événement, nous aurons l’opportunité d’affronter Mega Sceptile, Mega Blaziken et Mega Swampert dans les Four Star Raids, qui sont les Mega raids. Ces méga évolutions sont nouvelles dans Pokémon GO.

Mega Sceptile, Mega Blaziken et Mega Swampert sont les Pokémon disponibles dans Mega Raids pendant Hoenn Mega Raid Day dans Pokémon GO

Non seulement cela; si nous avons de la chance, nous pourrions rencontrer un Sceptile, un Blaziken ou un Shiny/Variocolor Swampert lors de leur capture après les avoir vaincus dans leur raid.

Pendant toute la durée de l’événement, les modificateurs et bonus suivants resteront actifs :

Bonus actifs dans l’événement Hoenn Mega Raid Day dans Pokémon GO

Les sceptiles capturés lors de l’événement connaîtront l’attaque chargée de plante féroce.

Blaziken pris dans l’événement connaîtra l’attaque chargée de l’anneau de feu.

Les Swamperts capturés lors de l’événement connaîtront l’attaque chargée Hydrocannon.

Il y a de meilleures chances que nous rencontrions la version Shiny/Variocolor de Sceptile, Blaziken et Swampert.

Jusqu’à cinq passes de raid gratuites supplémentaires peuvent être obtenues en faisant tourner des disques photo dans les gymnases pendant l’événement.

Enfin, l’événement Mega Raid Day: Road to Hoenn aura une entrée payante exclusive. Pour 5$ (ou l’équivalent dans notre devise locale), nous aurons accès aux bonus suivants :

Bonus exclusif pour les utilisateurs qui achètent un billet pour l’événement Mega Raid Day: Road to Hoenn dans Pokémon GO

Six passes de raid supplémentaires lors de la rotation des disques photo dans les gymnases, jusqu’à un total quotidien de 12.

50 % d’XP en plus dans les Raids.

Plus de chances d’obtenir des bonbons rares ++.

Double Stardust dans les raids.

Ces bonus sont actifs pour tous les utilisateurs qui achètent des billets pour le 12/03/2022 de 14h00 (heure locale) à 22h00 (heure locale).

Nouvelle saison compétitive dans Pokémon GO : tous les détails

Avec l’arrivée de Season of Rare Wishes dans Pokémon GO, vient également une nouvelle saison compétitive. Le 01/12/2022 à 22h00 CET, les prix de fin de ligue de la Saison de la Lumière seront disponibles et les classements seront réinitialisés pour la nouvelle saison.

Avec l’arrivée de la nouvelle saison de Pokémon GO, les classements des ligues classées sont réinitialisés

Nous vous recommandons de jeter un œil au billet de blog de Niantic à ce sujet, car les changements en termes de récompenses, de Pokémon disponibles et d’autres détails sont très nombreux.

Dans notre guide Pokémon GO, nous vous tiendrons au courant de toutes ces nouvelles. Pour l’instant, nous recommandons nos guides pour vaincre Giovanni et les recrues de la Team GO Rocket.

Sources : Niantic [1] [2]YouTube/Pokémon GO