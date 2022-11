Comment activer ou désactiver les actions suggérées dans Windows 11

Tout au long de l’année, Microsoft a corrigé et amélioré Windows 11 via ses mises à jour logicielles. De nombreuses nouvelles fonctionnalités ont également été déployées et ont fait leurs débuts sur Windows 11. L’une de ces fonctionnalités qui a été testée par Windows Insiders est la fonctionnalité Actions suggérées. Maintenant, au cas où vous ne sauriez pas quelles sont les actions suggérées, c’est similaire à ce qui se passe lorsque vous sélectionnez et copiez une chaîne de texte ou de chiffres sur un appareil Android. Voici comment vous pouvez activer les actions suggérées dans Windows 11.

Lorsque vous copiez quelque chose, vous obtenez des raccourcis rapides en un clic pour savoir si vous souhaitez appeler le numéro, enregistrer l’adresse ou ajouter le nom à vos contacts, ou peut-être même rechercher le monde particulier sur le Web. Microsoft a ajouté des actions rapides similaires à Windows 11 appelées actions suggérées. On dit maintenant que la fonctionnalité est mise à la disposition de tous les utilisateurs. Mais, si vous êtes quelqu’un qui veut essayer cette nouvelle fonctionnalité, ce guide est fait pour vous.

Comment activer les actions suggérées dans Windows 11

Bien que la fonctionnalité soit disponible immédiatement dans l’application Paramètres pour ceux qui sont Windows Insiders sur le canal Dev, les utilisateurs qui ne se sont pas abonnés au programme Windows Insider peuvent également vouloir avoir un avant-goût de ces nouvelles fonctionnalités. Il y a de bonnes nouvelles pour ces utilisateurs car vous pouvez désormais activer la fonctionnalité à l’aide d’un outil simple mais très pratique.

Pour activer cette fonctionnalité, l’utilisateur doit avoir installé la nouvelle mise à jour Windows 11 22H2 qui a été publiée fin octobre et début novembre.

Activer les actions suggérées avec l’outil Vive

L’outil Vive a été très pratique, en particulier pour les utilisateurs qui souhaitent découvrir de nouvelles fonctionnalités sans se plonger dans les programmes Windows Insider. Alors, commençons par activer l’action suggérée sur Windows 11 à l’aide de Vive Tools.

Tout d’abord, dirigez-vous vers ceci Page GitHub de l’outil Vive pour télécharger le fichier zip Vive Tool. Une fois le fichier téléchargé, extrayez le fichier zip. Maintenant, copiez le chemin du dossier dans lequel le zip Vive Tool a été extrait Ouvrez le menu Démarrer et recherchez l’application Invite de commandes. Assurez-vous de sélectionner Exécuter en tant qu’administrateur, sinon vous ne pourrez pas utiliser cet outil et activer les fonctionnalités. Vous pouvez maintenant saisir cette commande :

cd c:\(chemin du dossier)\ViveTool-v0.3.1 Assurez-vous d’ajouter le chemin du dossier du dossier extrait que vous avez précédemment copié.

Maintenant, exécutez la commande en appuyant sur la touche Entrée. Ensuite, vous devez taper vivetool /enable /id:34592303 Enfin, appuyez sur la touche Entrée. Les modifications ont été appliquées mais, si vous voulez les voir en action, vous devrez redémarrer votre ordinateur. Une fois que vous avez redémarré votre ordinateur, ouvrez le Bloc-notes et tapez simplement n’importe quel nombre. Maintenant, copiez le numéro. Vous devriez voir les actions suggérées apparaître tout en haut.

Activer et désactiver les actions suggérées via l’application Paramètres

Une fois que vous aurez enfin obtenu la mise à jour qui apporte les actions suggérées à votre PC, vous pourrez la contrôler en l’activant ou en la désactivant simplement en un seul clic. Voici comment vous pouvez le faire.

Ouvrez l’application Paramètres à partir du menu Démarrer. Cliquez sur Système dans le volet de gauche. Vers votre droite, faites défiler vers le bas et cliquez sur Presse-papiers.

Une fois que vous avez ouvert les paramètres du Presse-papiers, vous devriez voir un tas d’options. Vous verrez également une option Actions suggérées et une bascule à côté.

Par défaut, la bascule sera définie sur Activé. Si vous avez l’impression que les actions suggérées vous distraient et ralentissent la copie de texte, vous pouvez simplement désactiver la bascule.

Ceci conclut le guide sur la façon d’activer ou de désactiver les menus volants des actions suggérées sur votre PC Windows 11. Bien que ce soit une bonne fonctionnalité et aide à réduire le nombre d’étapes pour effectuer une certaine tâche, cela peut être un peu ennuyeux lorsqu’il s’agit de copier un tas de texte d’un endroit à un autre. Les volants d’action vous gênent simplement et ralentissent les choses.

Aimez-vous garder vos actions suggérées activées ou désactivées ? Aussi, est-ce une fonctionnalité utile ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

