Les meilleurs écouteurs – Vacances 2022

Génial | Caractéristiques de différenciation

Performances ANC stellaires, longue durée de vie de la batterie

Bon | La plupart l’ont

Boîtier de charge sans fil compact et facile à utiliser

Moyenne | Les concurrents peuvent être meilleurs

Trop grand pour les petites oreilles, pas de multipoint BT

Sony a examiné la liste des griefs des utilisateurs et des critiques concernant les écouteurs WF-1000MX3 et a amélioré ou corrigé presque chacun d’entre eux. Le premier était l’esthétique, ou plutôt la taille de ceux-ci. Les anciens MX3 étaient assez gros et dépassaient sensiblement lorsqu’ils étaient portés. Les MX4 sont beaucoup plus compacts, même s’ils sont encore assez gros – les personnes ayant de petites oreilles peuvent avoir du mal à les adapter correctement.

Le processeur audio V1 de Sporting de Sony (qui est en fait deux puces l’une sur l’autre), la suppression active du bruit a été améliorée et les testeurs ont noté que le système est parmi les meilleurs du marché. Associés à l’application Headphones Connect de Sony, les écouteurs sont faciles à configurer et les commandes tactiles simples sont très efficaces. Cependant, il n’y a pas de contrôle du volume sur les bourgeons eux-mêmes, ce qui peut décourager certaines personnes, tout comme le manque de prise en charge multipoint Bluetooth (une mise à jour du firmware prévue fin 2022 peut résoudre ce problème).

Pour couronner le tout, le WF-1000MX4 est désormais classé IPX4, il supportera donc un peu les éclaboussures et la transpiration, et la conception reconfigurée du microphone garantit des appels vocaux parfaits à chaque fois.

Dans cette fourchette de prix, la concurrence est féroce, mais l’offre de Sony coche un grand nombre de cases, ce qui en fait un ensemble d’écouteurs presque parfait – s’ils conviennent à la taille de votre oreille.

Cependant, si vous êtes un utilisateur Apple, il est beaucoup plus logique de dépenser quelques dollars de plus et d’opter pour leur ensemble AirPods Pro 2. Ceux-ci rivalisent facilement avec les meilleurs de Sony pour la qualité sonore, les performances ANC et la durée de vie de la batterie. Naturellement, ils s’intègrent de manière transparente à n’importe quel appareil Apple, bien qu’ils ne prennent pas en charge les codecs audio haute résolution et qu’il n’y ait pas beaucoup de réglage d’égalisation.

Mais pour contrer cela, il y a le son spatial Dolby Atmos, pour tous les médias qui l’offrent et couplé à la fonction de suivi de la tête, il y a une couche supplémentaire d’immersion sur le robinet dans les films et la musique.

D’autres choix pour moins cher

Le MX4 et les AirPods Pro 2 sont tous deux assez chers, mais il existe deux excellents choix pour les budgets plus serrés :

LinkBuds WF-L900 de Sony et Pixel Buds A-Series de Google. Pour réduire les coûts, les deux évitent des fonctionnalités telles que le chargement sans fil du boîtier, le multipoint Bluetooth ou l’ANC, mais ils offrent également un son, un confort et une facilité d’utilisation excellents.