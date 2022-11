Gran Turismo 7 sur PC ? Polyphony Digital l’étudie

Le lancement des titres PlayStation Studios sur PC est déjà un fait tangible. Malgré la résistance initiale de Sony, la société japonaise a changé sa stratégie et a décidé d’adapter ses jeux vidéo PS4 et PS5 à des jeux compatibles. Cependant, il le fait individuellement, donc on ne sait pas si toutes les premières parties se retrouveront sur des ordinateurs. Et que va-t-il se passer avec Gran Turismo 7 ? Dans une interview accordée à GT Planet, le réalisateur Kazunori Yamauchi a laissé la porte ouverte.

« et, je pense que oui », a répondu Yamauchi lorsqu’on lui a demandé si le studio envisageait la possibilité d’adapter le jeu à une compatibilité. « Gran Turismo est un titre très raffiné, il n’y a pas beaucoup de plates-formes qui peuvent exécuter le jeu à 4K/60 fps en mode natif », a-t-il ajouté. Selon le directeur, « ce n’est pas une tâche facile », mais ils étudient l’option.

Au moins un an pour attendre la sortie des jeux PS4 et PS5 sur PC

Hermen Hulst, responsable des studios PlayStation, a déclaré que les jeux PS4 et PS5 sortiront en règle générale une fois l’année de leur arrivée sur la console terminée, bien qu’il n’ait pas précisé de dates précises. Ce qu’il a souligné, c’est la possibilité que les jeux en tant que service, dans lesquels Sony investit, sortent en même temps sur console et PC.

Les premiers jeux PlayStation à voir la lumière sur les compatibles étaient Horizon Zero Dawn: Complete Edition et Days Gone. Ils ont ensuite lancé God of War, Marvel’s Spider-Man Remastered, Helldivers, Predator: Hunter Grounds, Uncharted: Legacy of Thieves Collection et Sackboy: A Big Adventure.

Le dernier à nous rejoindre est Spider-Man Morales de Marvel, sorti le 18 novembre. The Last of Us Part I est toujours en attente, dont la version PC a été confirmée depuis avant le lancement sur PS5, mais à ce jour elle n’a toujours pas de date.

Source | Planète GT