Lucasfilm confirme un panel avec des nouvelles sur Star Wars: The Mandalorian 3 et Indiana Jones 5

Le dernier épisode de la première saison de Star Wars : Andor a été diffusé la semaine dernière sur Disney+, mais la saga galactique ne s’arrête pas une seconde. Lucasfilm prépare un plan de sortie ambitieux pour 2023, parmi lesquels, bien sûr, la troisième saison de The Mandalorian se démarque. Après la première bande-annonce officielle, ce sera lors du panel Disney au CCXP au Brésil que de nouveaux détails sur la série et sur l’attendu Indiana Jones 5 seront révélés.

« Le #DisneyNaCCXP arrivera avec tout au #CCXP22 ! les panels auront lieu le jeudi 1er décembre et Lucasfilm proposera des news sur la troisième saison de The Mandalorian et sur le cinquième film d’Indiana Jones. Qui d’autre ? », a anticipé l’organisation.

Grogu et Mando, de nouveau réunis

À la fin de la deuxième saison de The Mandalorian, Luke Skywalker lui-même emmène Grogu pour devenir son premier Padawan. Le personnage, initialement connu sous le nom de Baby Yoda -toujours officieusement-, revient s’entraîner pour devenir un Jedi, mais son destin semble être différent. La vérité est que dans Le The Book Of Boba Fett, le premier spin-off de la série Mando, Din Djarin et le garçon se retrouvent et finissent par se revoir. C’est le point de départ des épisodes suivants, leurs aventures continuent.

Star Wars: The Mandalorian saison 3 a une première fenêtre. Selon le calendrier de Lucasfilm, le nouveau lot d’épisodes commencera à être diffusé à partir de février, bien qu’à ce jour il n’y ait toujours pas de date précise. Deux autres spin-offs arriveront également en 2023, Ahsoka et Skeleton Crew. Avant tout cela, le 4 janvier, ce sera au tour de la deuxième saison de La Remesa Mala.

Source | CCXP