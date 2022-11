On sait enfin combien de litres d’eau il faut boire chaque jour

Une équipe de recherche américaine a calculé la quantité d’eau qui nous maintient en forme et en bonne santé, démentant définitivement le mythe selon lequel 2 litres d’eau suffisent réellement aux besoins quotidiens de notre corps.

Probablement tout le monde, au moins une fois dans sa vie, a entendu dire que pour maintenir une bonne hydratation de notre corps, nous devrions boire 2 litres d’eau par jour. Cependant, la science n’a jamais soutenu cette vieille recommandation, ne serait-ce que parce qu’elle ne tient pas compte de la quantité d’eau que nous absorbons par les boissons et de ce qui provient de la nourriture que nous mangeons. Pour fournir une estimation plus précise de l’eau dont nous avons réellement besoin, des chercheurs de l’Université du Wisconsin-Madison ont démenti définitivement le mythe de 2 litres par jour, en tenant compte de la quantité d’eau que nous consommons. au quotidien et les principaux facteurs qui déterminent les échanges d’eau.

Combien d’eau devriez-vous boire chaque jour

Boire est bon pour de nombreuses raisons. Mais calculer combien de litres (ou de verres) d’eau boire chaque jour est plus compliqué qu’il n’y paraît, car nos besoins dépendent de plusieurs facteurs, dont l’âge, le sexe, le poids et l’activité physique. S’y ajoutent les caractéristiques de l’environnement dans lequel nous vivons, comme l’humidité et les températures moyennes, suggérant clairement que boire 2 litres d’eau (10 verres de 200 ml) par jour n’est pas une recommandation valable pour tout le monde.

Pour calculer la quantité d’eau dont nous avons vraiment besoin, les chercheurs ont conçu une étude unique en son genre, recrutant plus de 5 600 personnes de tous âges dans 26 pays différents à travers le monde. La nouvelle recherche, publiée dans la revue La sciencea objectivement mesuré le temps que met l’eau à être éliminée par notre corps, grâce à une technique qui permet de suivre l’échange de « l’eau doublement étiquetée ».

Cette technique, souvent utilisée pour des expériences sur le métabolisme – car elle permet de surveiller la vitesse à laquelle les médicaments ou autres substances chimiques se déplacent dans le corps humain – était basée sur la consommation par chaque participant à l’étude d’une quantité mesurée d’eau (100 millilitres) contenant 5 % d’isotopes traçables d’hydrogène et d’oxygène. Les isotopes sont des atomes d’un seul élément qui ont des poids atomiques légèrement différents (dans ce cas, le deutérium pour l’hydrogène – qui a un neutron supplémentaire à l’intérieur du noyau – et l’oxygène-18 – qui a 8 protons et 10 neutrons dans chaque atome, au lieu de la normale 8 + 8 d’oxygène), ce qui les distingue des autres atomes du même élément dans un exemplaire.

« Si nous mesurons à quelle vitesse une personne excrète ces isotopes stables dans l’urine au cours d’une semaine, l’isotope d’hydrogène peut nous dire combien d’eau est remplacée, tandis que l’excrétion d’isotope d’oxygène combien de calories sont brûlées.a expliqué Dale Schoeller, co-auteur de l’étude et professeur émérite à l’Université du Wisconsin-Madison, qui étudie l’eau et le métabolisme depuis des décennies.

Plus de 90 chercheurs ont participé à l’étude, y compris l’équipe dirigée par Yosuke Yamada, ancien chercheur postdoctoral de l’Université du Wisconsin-Madison dans le laboratoire de Schoeller et maintenant chef de section de l’Institut national japonais d’innovation biomédicale, de santé et de nutrition, et John Speakman, professeur de zoologie à l’Université d’Aberdeen en Écosse. Les chercheurs ont collecté et analysé les données des participants, en comparant des facteurs environnementaux – tels que la température, l’humidité et l’altitude des lieux de résidence – pour mesurer l’échange d’eau, en tenant compte de la dépense énergétique, de la masse corporelle, du sexe, de l’âge et du statut athlétique de chaque participant. Les chercheurs ont également gardé à l’esprit l’Indice de développement humain (IDH) des Nations Unies, une mesure composite qui combine l’espérance de vie, l’éducation et les facteurs économiques dans chaque pays.

Combien de litres (ou verres) d’eau boire chaque jour

Lorsqu’on leur a demandé combien de litres d’eau boire par jour, l’étude a répondu que les besoins humains en eau varient en fonction de nombreux facteurs, notamment l’âge, le sexe, le poids, l’activité physique, la température de l’air, l’humidité et l’altitude. Dans l’ensemble, les résultats ont indiqué que :

Le renouvellement de l’eau est le plus élevé chez les hommes entre 20 et 30 ans et chez les femmes entre 20 et 55 ans, diminuant après 40 ans chez les hommes et après 65 ans chez les femmes. Les nourrissons, cependant, ont montré le renouvellement d’eau le plus élevé, remplaçant environ 28% de l’eau chaque jour.

Le niveau d’activité physique et le statut athlétique expliquent le plus de différences dans le renouvellement des fluides, suivis du sexe, de l’indice de développement humain et de l’âge.

Dans des conditions similaires, les hommes consomment environ un demi-litre d’eau de plus chaque jour que les femmes. Par exemple, un homme de 20 ans qui n’est pas sportif, pèse 70 kg et vit dans un pays développé au niveau de la mer avec 50% d’humidité et une température moyenne de l’air de 10°C aura un renouvellement d’eau d’environ 3,2 litres par journée. Une femme non sportive du même âge vivant au même endroit aura un renouvellement d’eau d’environ 2,7 litres par jour.

Utiliser deux fois plus d’énergie en une journée augmente votre renouvellement quotidien de l’eau d’environ un litre.

Pour chaque tranche supplémentaire de 50 kilogrammes de poids corporel, l’échange d’eau augmente de 0,7 litre par jour.

Une augmentation de 50 % de l’humidité augmente la consommation d’eau de 0,3 litre.

Les sportifs, les femmes enceintes et les personnes vivant dans des pays au climat plus chaud ont un renouvellement de l’eau extrêmement élevé : les femmes consomment plus de 7 litres d’eau par jour, tandis que les hommes plus de 10 par jour.

Les personnes qui mènent une vie sédentaire, passent la majeure partie de la journée dans des environnements climatisés ou vivent dans des pays développés, ont un échange d’eau inférieur à celui des personnes qui effectuent un travail manuel ou travaillent à l’extérieur, comme les agriculteurs et les chasseurs, ou vivent dans les pays en développement. Dans l’ensemble, plus l’indice de développement humain est bas dans son pays d’origine, plus on consomme d’eau par jour.

« L’étude indique clairement que la même quantité d’eau ne convient pas à tous et que la suggestion courante selon laquelle nous devrions boire environ 2 litres d’eau par jour n’est pas étayée par des preuves objectives. – précisent les chercheurs – . Les personnes vivant dans des pays à faible indice de développement humain sont plus susceptibles de vivre dans des zones où les températures moyennes sont plus élevées, plus susceptibles d’effectuer un travail physique et moins susceptibles d’être à l’intérieur de bâtiments climatisés pendant la journée, ce qui augmente leur échange d’eau . Ceci, en plus de la moindre probabilité d’avoir accès à de l’eau potable chaque fois qu’ils en ont besoin”.

En ce sens, ont ajouté les chercheurs, l’augmentation de la population mondiale et le changement climatique influenceront la disponibilité future de l’eau pour la consommation humaine. « Plus tôt nous comprendrons la quantité d’eau dont nous avons besoin, mieux nous serons prêts à intervenir en cas d’urgenceSchoeller a conclu. Et mieux nous pouvons nous préparer aux besoins à long terme. « Les mesures amélioreront notre capacité à prévoir les futurs besoins en eau avec plus de précision et de précision, en particulier en cas de pénurie d’eau. »