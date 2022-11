Nouveaux chapitres de manga et premières d’anime (28-4 décembre) : Sasuke’s Story, One Piece, Jujutsu Kaisen…

On dit au revoir à la dernière semaine de novembre avec le calendrier des sorties mangas et anime tous les lundis. Un calendrier marqué cette fois par le retour de One Piece et Jujutsu Kaisen après une pause, la suite de Sasuke’s Story (l’un des nouveaux spin off de Naruto) et l’avant-dernier épisode de Spy x Family, dont la première saison s’achèvera très bientôt (même si vu le succès de la série, ce ne sera pas un dernier au revoir, mais un à plus tard). Autour de lui, il y a bon nombre de noms qu’il ne faut pas non plus perdre de vue. Black Clover, Hunter x Hunter, Bleach TYBW, Bluelock, Chainsaw Man… et ainsi de suite. Sans plus tarder, au nougat.

Chapitre 345: Black Clover

Black Clover Manga 345

Nouveaux chapitres du manga disponibles dans Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 4 décembre à 16h00 (heure espagnole locale)

dandadan chapitre 84

Chapitre 84 du manga Dandadan

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 28 décembre à 16h00 (heure locale française)

Hunter x Hunter chapitre 397

Hunter x Hunter Manga 397

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus (en anglais)

Le chapitre sera publié le dimanche 4 décembre à 16h00 (heure espagnole locale)

Jujutsu Kaisen Chapitre 206

Jujutsu Kaisen Manga Chapitre 206

Nouveaux chapitres du manga disponibles dans Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 4 décembre à 16h00 (heure espagnole locale)

Mashle : Magie et muscles chapitre 135

Mashle: Magic and Muscles Manga Chapitre 135

Nouveaux chapitres du manga disponibles dans Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 4 décembre à 16h00 (heure espagnole locale)

Naruto : L’histoire de Sasuke Chapitre 4

Chapitre 4 du manga Naruto : L’histoire de Sasuke

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus (en anglais)

Le chapitre sera publié le vendredi 2 décembre à 16h00 (heure locale française)

One piece chapitre 1068

One Piece Manga Chapitre 1068

Nouveaux chapitres du manga disponibles dans Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 4 décembre à 16h00 (heure espagnole locale)

Sakamoto Days chapitre 97

Chapitre 97 du manga Sakamoto Days

Nouveaux chapitres du manga disponibles dans Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 4 décembre à 16h00 (heure espagnole locale)

tokyo underworld chapitre 23

Chapitre 23 du manga Tokyo Underworld

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus (en anglais)

Le chapitre sera publié le samedi 3 décembre à 16h00 (heure espagnole locale)

Bleach : guerre sanglante de mille ans 8

Épisode 8 de l’anime Bleach : Guerre sanglante de mille ans

Bientôt sur Disney+

Le chapitre sortira le lundi 28 novembre.

Bluelock 9

Bluelock anime épisode 9

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 3 décembre à 20h00 (heure locale française)

Boruto : Naruto Next Generations Épisode 278

Boruto Épisode 278

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le dimanche 4 décembre à 11h00 (heure espagnole locale)

Homme à la tronçonneuse 8

Chainsaw Man anime épisode 8

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le mardi 29 novembre à 18h00 (heure espagnole locale)

My Hero Academia saison 6 épisode 123

My Hero Academia anime saison 6 épisode 123

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 3 décembre à 11h30 (heure locale française)

One Piece épisode 1043

Anime One Piece épisode 1043

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 3 décembre à 16h00 (heure espagnole locale)

Spy x Family saison 2 épisode 22