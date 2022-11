Le président de Lucasfilm reconnaît qu’Indiana Jones 4 n’était pas à la hauteur pour cette raison

Indiana Jones est l’une des grandes sagas d’aventures d’Hollywood, avec un Harrison Ford charismatique qui a été le célèbre et intrépide archéologue depuis les années 80 et qui en 2008 est revenu à son rôle emblématique avec le controversé Indiana Jones et le Kingdom du Crâne de Cristal , un film qui n’a pas été entièrement bien accueilli par les fans en raison de l’improbabilité et de la nature farfelue de son intrigue, y compris des extraterrestres. Maintenant, la réalisatrice de Lucasfilm Kathleen Kennedy a admis dans une récente interview avec le magazine Empire (via Cinemablend) que l’histoire ne s’est pas avérée « aussi solide que nous le voulions ».

Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal et son intrigue

« Nous n’avons jamais cherché à faire autre chose que de faire un grand film. Et parfois vous le faites parfaitement, et parfois non. Dans le cas d’Indy 4, je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de précis dont aucun d’entre nous ne se souvienne, sauf que nous n’avons peut-être pas eu une histoire aussi solide que nous le souhaitions », reconnaît le patron de Lucasfilm.

Bien que les propos de Kennedy à propos d’Indiana Jones et du royaume du crâne de cristal ne soient pas les seuls à avoir traité de son scénario controversé, depuis ce même été, son scénariste David Koepp a avoué qu’ajouter des extraterrestres était une grosse erreur : « Je n’ai jamais été heureux avec l’idée d’inclure les extraterrestres », assurait Koepp il y a quelques mois. « Quand je suis arrivé, j’ai essayé de convaincre Spielberg et Lucas de le changer. J’ai eu une autre idée. Mais non, ils n’ont pas voulu le changer », a avoué le scénariste.

Indiana Jones aura une cinquième et dernière opportunité l’année prochaine avec la première d’Indiana Jones 5, un film dont nous vous avons récemment proposé une bonne poignée d’images inédites. Sa première est prévue pour le 30 juin 2023.

Source | Empire sur Cinemablend