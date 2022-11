Gamelab 2022 : rassemblement des talents du jeu vidéo

Gamelab est le point de rencontre entre différents talents de l’industrie du jeu vidéo. Aujourd’hui, 27 novembre, sa nouvelle édition commence à Tenerife, sous l’impulsion d’Hiperdino et avec la ferme intention de faire avancer l’industrie européenne du jeu vidéo. Aujourd’hui, nous assistons à la présentation du VideoGames Summit 2022, où de grandes figures du divertissement numérique se sont réunies pour parler des défis du secteur européen lorsqu’il s’agit de se positionner comme numéro 1, alors que l’Asie et l’Amérique ont conquis le marché. Gamelab redevient un point de rencontre entre les vétérans de l’industrie et le marché indépendant. Chez Netcost, nous sommes allés à l’événement de présentation et nous avons parlé des points clés qui seront discutés lors de ce VideoGames Summit 2022.

Tenerife, bien plus que du tourisme

Le ministre de l’Innovation du Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, ministre de l’Innovation du Cabildo de Tenerife ; Antonio Cabrera, directeur de HDG et producteur exécutif de Gamelab Tenerife ; et Iván Lobo, directeur de Gamelab, ont présenté aujourd’hui Gamelab Tenerife 2022.

Enrique Arriaga a souligné que Gamelab Tenerife « est bien plus qu’un lieu de rencontre pour les amateurs de jeux vidéo. C’est une opportunité d’affaires pour l’île, une expérience pionnière dans laquelle nous faisons un pas en avant en termes d’innovation et de technologie aux îles Canaries et avec laquelle nous promouvons le tourisme et la création d’emplois ». Antonio Cabrera affirme qu’Hiperdino soutient Gamelab pour dynamiser l’économie de l’île au-delà du tourisme : « Nous étions clairs sur le fait que nous voulions compléter le tourisme avec d’autres secteurs et les jeux vidéo en sont la clé. » Tenerife GG a été une expérience très positive pour l’île, qui a réuni de nombreux jeunes fans de jeux vidéo et d’esports.

HDG est une marque qui peut s’impliquer dans des projets aussi ambitieux que Gamelab 2022, et Arriaga ajoute qu’il espère que d’autres entreprises et leaders du secteur se joindront à l’avenir, et pourront ainsi faire de ce Gamelab Tenerife le premier d’une longue série.

A la défense de l’industrie européenne

Iván Lobo souligne la croissance de l’industrie espagnole au cours de la dernière décennie et l’importance pour Tenerife de parier sur la promotion d’un écosystème de talents qui contribue à attirer des investissements et des emplois sur l’île. L’objectif de Gamelab 2022 est de rassembler les esprits dans un forum en face à face pour créer un réseau de talents à travers lequel les idées sont générées. L’un des principaux sujets abordés sera les difficultés de l’industrie européenne, et l’enjeu de la positionner comme une référence des loisirs numériques, un secteur dominé par l’Asie et l’Amérique.

Lobo ajoute que Tenerife a une grande qualité de vie : « Et pas seulement à cause du climat et du soleil, il y a une grande sécurité, la santé publique, l’anglais, l’allemand et toutes sortes d’écoles. Il y a beaucoup de nature et un moindre coût de logements que dans d’autres lieux. « Les meilleures affaires se font en baskets », résume Cabrera sur un ton sympathique. Il entend par là que le Gamelab 2022 ne se présente pas strictement comme un événement formel, mais opte plutôt pour un environnement plus proche pour créer plus de réseautage sain entre les participants.

Arriaga parle également de la direction qui est établie à partir de ce VideoGames Summit 2022 : « Nous avons créé des plans d’emploi spécifiques et les entreprises elles-mêmes ont également développé les leurs. »

Gamelab Tenerife débutera le 28 novembre à 10h30 et se terminera vers 18h30 et sera accessible par la Plaza Castillo del Auditorio de Tenerife. Il y aura diverses activités telles que des sessions d’information avec des vétérans du jeu vidéo, des tables rondes et des séminaires de formation, ainsi que l’Indie Showcase, où différentes œuvres de l’industrie espagnole indépendante seront présentées.