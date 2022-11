Far Cry 6 dévoilera l’extension Lost Between Worlds en streaming le 29 novembre

Les fuites étaient vraies, Ubisoft travaille sur plus de contenu pour Far Cry 6, le titre développé par son studio torontois pour consoles et PC. Ce sera le mardi 29 novembre, lorsque la société française fournira les premiers détails de Lost Between Worlds, une extension dont on ne sait encore rien.

Ceux qui souhaitent suivre la présentation à partir de 19h00 CET (heure ventilée par pays en dessous de ces lignes) peuvent le faire sur la chaîne Ubisoft Twitch.

À quelle heure est la présentation de Lost Between Worlds ?

Far Cry 6 se déroule sur l’île paradisiaque de Yara, un endroit apparemment idéal, si ce n’est que sa splendeur s’est estompée et qu’elle est dirigée par un dictateur assoiffé de sang. Antón Castillo a un plan pour redonner de l’éclat à la nation, même si pour y parvenir, il fera tout son possible, même écraser ses propres compatriotes.

Le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Ubisoft a annoncé cette année le lancement de l’édition GOTY.

