Kingdom Hearts : la magie de Disney et Square Enix débarque sur PlayStation Plus

PlayStation Plus s’habille ce mois de novembre pour offrir la magie débordante issue de la fusion entre Disney et Square Enix. et, nous faisons référence à l’arrivée de la saga Kingdom Hearts sur le service PlayStation Plus Extra (consultez ce lien pour les plans d’abonnement) qui se développe en options avec la série d’aventures qui a marqué une génération avec Sora comme protagoniste. Une saga étroitement liée aux utilisateurs de PlayStation puisque le premier opus est sorti sur PS2 et qui est désormais complet pour être apprécié avec un abonnement au service et sans frais supplémentaires.

Si vous ne savez pas combien de jeux et quel genre de proposition représente Kingdom Hearts, vous êtes au bon endroit car nous allons détailler toutes les aventures qui viennent de débarquer sur PlayStation Plus et ce que vous pouvez en attendre. Préparez-vous, car il est temps de profiter de Mickey Mouse, Goofy, Donald Duck et de nombreux autres héros et méchants de Disney comme jamais auparavant.

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX, le remaster définitif

Nous commençons par l’essentiel de la collection de jeux, qui est définie avec cette compilation avec la plupart des jeux de la saga prêts à être appréciés. Nous avons sûrement ici les quatre meilleurs jeux de la saga et dans leur meilleure version, à 60 images par seconde et graphiquement capables de maintenir la merveilleuse direction artistique sous laquelle ils ont été conçus. Au total, des centaines d’heures disponibles sans frais et cela vous surprendra. Les jeux de la collection sont :

Kingdom coeurs HD

Kingdom Hearts Re: Chaîne de souvenirs

Kingdom Hearts 2 HD

Kingdom Hearts Naissance par le sommeil

Kingdom Hearts 358/2 Days et Kingdom Hearts Re: Films codés

Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue, pour le fan le plus pur et dur

Une autre compilation de jeux dans la saga, mais cette fois ce qu’elle cherche n’est pas de proposer les titres principaux mais de compléter tout ce que propose la franchise de manière méticuleuse et surprenante. Nous trouvons ici des crochets surprenants, des jeux que nous n’avons pas pu tester à l’époque, et avec d’autres noms qui nous permettent d’avoir la collection complète. Attention car il y a des surprises :

Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2 -Un passage fragmentaire-

Kingdom Hearts: Dream Drop Distance HD (enfin traduit en espagnol)

Film d’animation Kingdom Hearts X : couverture arrière

Kingdom Hearts III, la fin du voyage ?

Et nous arrivons au titre le plus récent, publié en 2019 et qui a fait le bonheur des fans qui ont pu enfin profiter de la fin (ou pas) du voyage de Sora et compagnie. Le troisième volet de la saga numérotée est une présentation des univers Disney qui raviront petits et grands, une histoire passionnante et une bande-son mémorable. Tout cela avec un système de combat simple et amusant. Un jeu qui entre par les yeux et qui pourrait bien passer pour un film Disney+.

Kingdom Hearts : Melody of Memory, la touche finale d’une collection

Enfin, sur PlayStation Plus, nous trouvons un bel hommage à Yoko Shimomura sous la forme d’un jeu musical et rythmique conçu pour tous les âges et tous les niveaux, avec de merveilleuses chansons, des mécanismes de jeu qui vous engagent dès le départ et une difficulté bien développée. . Le tout assaisonné d’un peu d’histoire, d’un multijoueur en ligne et d’un affichage visuel très attrayant.

