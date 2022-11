Économisez de l’énergie avec la lumière : vous pouvez le faire

L’éclairage représente entre 8 et 13 % de la consommation totale d’électricité d’un ménage. Seuls les appareils électriques (télévision, chaîne hi-fi, ordinateur…), le lave-linge, le réfrigérateur et le radiateur électrique « consomment » plus d’énergie sur l’année. La lumière n’est donc pas le plus gros consommateur de votre propre maison. Mais : Vous pouvez réduire votre facture d’électricité avec des moyens simples et peu d’efforts.

Remplacer les vieilles ampoules à incandescence et halogènes

La vente d’ampoules est interdite en Europe depuis plus de 10 ans. Bien sûr, ce n’est pas grave si une lampe aussi ancienne fournit encore de la luminosité dans le sous-sol ou dans le débarras, mais : Le besoin en énergie est disproportionné. A titre de comparaison : une lampe à incandescence de 800 lm nécessite 60 watts, une lampe LED équivalente 9 watts et parfois même moins. A la différence près, le prix d’achat d’une LED en vaut la peine avec une espérance de vie garantie d’au moins 25 000 heures.

Remplacer les vieilles lampes par des neuves est le plus intéressant. (Photo : Signifier)

D’ici 2022, vous devriez avoir remplacé toutes les ampoules à incandescence par des LED. Il en va de même pour les lampes halogènes, que les fabricants ne sont plus autorisés à vendre dans l’UE depuis le 1er septembre 2021. Ici aussi, la consommation électrique est parfois 5 à 10 fois supérieure à celle des LED. Le problème avec les lampes halogènes, cependant, est qu’elles ont également une longue durée de vie, de sorte qu’elles sont utilisées sans changement dans de nombreux foyers. Par exemple, les lampes de 42 watts qui ont remplacé les ampoules à incandescence de 60 watts à l’époque. Ce n’est qu’ici aussi que la demande énergétique est beaucoup trop élevée par rapport à la perspective actuelle.

Ce que tu aurais dû faire maintenant

J’espère que vous avez déjà intériorisé d’autres conseils pour économiser de l’énergie avec la lumière. Certes, certaines choses ne sont pas si simples…

Éteignez la lumière : Vous n’êtes pas dans le salon en ce moment ? Mais pourquoi ce joli lampadaire brille-t-il encore là-bas ? Le moyen le plus efficace de réduire les coûts d’électricité est d’éteindre systématiquement les lampes lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Cela demande une certaine habitude et constance, mais s’ancre aussi assez rapidement dans la tête.

On l’oublie souvent, mais même cela n’est qu’une question d’habitude : éteignez la lumière là où vous n’êtes pas. (Photo : Signifier)

Nettoyer les lampes : Les particules de poussière, mais aussi les graisses (dans la cuisine) aiment se déposer sur les luminaires et les abat-jour. Cela réduit la luminosité. Il est conseillé de nettoyer les lampes au moins sporadiquement avec un plumeau et/ou un chiffon humide.

Vérifiez la classe d’efficacité énergétique : Même les LED qui ont sept ou huit ans ne peuvent plus être efficaces. Comparez les classes d’efficacité énergétique des lampes existantes avec les LED actuelles et découvrez s’il existe encore un potentiel d’économies en achetant de nouvelles lampes.

Détecteurs de mouvement : les détecteurs de mouvement sont à juste titre populaires dans les couloirs plus longs et les zones extérieures. Ils allument la lumière lorsque vous entrez dans le couloir ou le jardin et s’éteignent à nouveau si rien ne se passe dans un délai défini par vous-même. De tels capteurs ne sont pas toujours faciles à installer. En cas de doute, le service d’installation d’éclairage Euronics peut vous aider ici.

Lampes inutiles et consommateurs cachés : Les lampes dont vous n’avez pas besoin ou que vous n’utilisez pas n’ont pas besoin d’être branchées à la prise. De nombreux luminaires, tels que les lampadaires ou les lampes avec les transformateurs nécessaires, nécessitent même une électricité continue (veille). Débranchez-les du secteur, éliminez-les correctement ou éteignez-les complètement à l’aide d’une multiprise avec interrupteur ou d’une prise interrupteur. Vous pouvez traquer les consommateurs cachés avec un compteur de coût énergétique peu coûteux.

Réduire les coûts d’électricité avec des lampes intelligentes

Remplacer les lampes « stupides » par des lampes intelligentes – cela peut valoir la peine à bien des égards. Les coûts d’acquisition sont relativement élevés et contredisent le désir de vouloir réellement faire des économies. Mais à moyen et long terme, vous bénéficierez de nombreuses possibilités d’économie d’énergie avec la lumière.

Selon Signify, fabricant du système d’éclairage intelligent Philips Hue, les concepts intelligents offrent des économies potentielles allant jusqu’à 85 % par rapport aux LED ordinaires. Passer des lampes à incandescence et halogènes à la lumière intelligente est encore plus logique.

Avec des packs de démarrage tels que ceux de Philips Hue, démarrer avec la lumière intelligente n’est pas trop cher – et convient à presque tout le monde. (Photo : Signifier)

Ces avantages, entre autres, garantissent des coûts moindres au quotidien :

Automatismes : allumez et éteignez les lumières lorsqu’elles ne sont pas utilisées grâce à des capteurs ou à des heures précises. Vous oubliez souvent d’éteindre les lumières ? Cela ne peut plus se produire avec l’automatisation.

Couleurs de lumière individuelles : De nombreuses lampes intelligentes sont équipées de LED colorées. Ceux-ci apportent non seulement une atmosphère dans l’appartement, mais vous pouvez ainsi économiser de l’électricité. La consommation d’énergie est moindre avec une lumière colorée, par exemple bleue ou verte.

Atténuation de la lumière : De nombreuses lampes à incandescence et anciennes LED ne peuvent pas être atténuées. La plupart des LED intelligentes, en revanche, le font. Le potentiel d’économies est ici particulièrement important : dans le meilleur des cas, une atténuation de la lumière de 50 % entraîne une réduction de 75 % des coûts d’électricité. Et c’est aussi plus confortable.

Télécommande & surveillance : Au travail, vous constatez que le plan de travail de la cuisine est encore éclairé ? Grâce à la technologie intelligente, le contrôle à distance via une application ne pose aucun problème lors de vos déplacements. Vous pouvez également garder une trace des lampes allumées dans votre appartement. Aussi en vacances.

Les interrupteurs vous permettent de garder le contrôle et vous pouvez rapidement éteindre les lumières n’importe où dans la maison. (Photo : Signifier)

Mesurer la consommation d’énergie : certaines lampes intelligentes, par exemple de WiZ Connected Light, peuvent déterminer la consommation d’énergie actuelle. Avec des lampes normales, cela est tout au plus possible en utilisant des compteurs de coût énergétique (EKM) – mais généralement pas avec des lampes avec des douilles E14 ou E27 ordinaires.

Les systèmes d’éclairage intelligents vous offrent de la flexibilité et sont en même temps un « gadget » agréable que vous pouvez utiliser pour créer plus de bien-être – et avec une consommation d’énergie éventuellement inférieure.

Économiser de l’énergie avec la lumière : vous ne connaissez peut-être pas encore ces conseils

Que pouvez vous faire d’autre Que diriez-vous…?

Utilisez la lumière du jour : Repensez la disposition des meubles dans votre appartement. Si le bureau est près de la fenêtre, vous n’avez pas besoin d’une lampe supplémentaire de temps en temps, même en hiver. Des éléments décoratifs blancs, des rideaux accueillants et des murs peints de couleurs vives reflètent mieux la lumière du jour et rendent les pièces plus conviviales. Vous avez besoin de moins de sources de lumière artificielle.

Nettoyez les fenêtres : Si vous souhaitez profiter davantage de la lumière du jour, vous avez également besoin de fenêtres propres. Ils laissent mieux entrer la lumière du soleil dans l’appartement.

Des fenêtres propres apportent plus de lumière dans la maison. (Photo : Sebastian Herrmann/Unsplash)

Abat-jour : les abat-jour sombres « avalent » littéralement la lumière. Atteindre des ouvertures lumineuses et plus larges à la place peut sérieusement augmenter le rendement lumineux. Vous pourrez peut-être atténuer les LED de cette façon ou avoir moins de lumières allumées dans une pièce pour un bon éclairage le soir.

Petites sources lumineuses : Au lieu d’un grand « projecteur » puissant dans le salon, des sources lumineuses plus petites et des éclairages ponctuels dirigés directement – vers les zones où vous vous trouvez – créent une atmosphère plus atmosphérique. Ici aussi, vous pouvez économiser de l’électricité.

Éteignez complètement au lieu de « juste » la gradation : même si la lumière tamisée nécessite moins d’énergie que la luminosité maximale, vous devez éteindre complètement les lampes qui ne sont pas nécessaires. Les lampes intelligentes, en particulier, consomment environ 0,5 watt à 0 % de luminosité ou en mode veille. Il est donc préférable d’utiliser l’interrupteur d’éclairage classique.