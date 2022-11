Street Fighter 6 : « On tient toujours compte de ce que nous dit la communauté »

Après la période de bêta fermée, Capcom est confronté au défi d’affiner l’expérience Street Fighter 6 en fonction des commentaires fournis par la communauté. Takayuki Nakayama, directeur de projet, explique dans Edge (#378) quelle est la position de l’équipe face aux demandes de la communauté, ce qui n’est pas toujours en phase avec sa vision créative.

Street Fighter 6 après sa bêta privée, quel chemin va-t-il emprunter ?

« Nous avons une équipe d’intervention dédiée qui prend une variété de commentaires », commence Nakayama. « Leur priorité absolue est toujours d’agir sur les éléments qui vont avoir un impact positif significatif sur l’expérience de jeu des joueurs. Mais oui, les retours viennent de beaucoup de directions. »

Le directeur souligne qu’en tant qu’équipe, ils ont « le devoir d’essayer de comprendre les choses du point de vue du joueur », mais cela ne correspond pas toujours à ce qu’ils recherchent. « Les plaintes sont valables, mais la correction suggérée ne l’est pas toujours. L’équipe de gameplay prend donc en compte les commentaires des joueurs et exécute une variété de tests pour comprendre le problème sous-jacent et s’assurer que le correctif conduit à une expérience optimale. C’est un travail très minutieux, mais nous prenons toujours en considération ce que nous dit la communauté », conclut-il.

Street Fighter 6 pointe vers 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC.

Source : Bord #378