Astuce : Comment ouvrir des forteresses dans la DMZ sans avoir besoin d’une clé

Il est possible qu’à ce stade vous soyez toujours impliqué dans le problème des clés DMZ, le mode d’extraction de Warzone 2.0. Ces clés sont utilisées pour ouvrir des forteresses et des endroits cachés qui cachent un petit butin avec lequel obtenir des armes ou des accessoires supplémentaires à extraire, cependant, le problème est qu’il n’est pas facile de trouver toutes les clés nécessaires pour ouvrir toutes les portes. Et si vous pouviez ouvrir les portes sans avoir besoin de clé ?