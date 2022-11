Disney+ le bordel marron en diffusant un gros spoiler pour Les Gardiens de la Galaxie qui a déjà été retiré

L’UCM ou Marvel Cinematic Universe est un grand univers partagé de films – et maintenant aussi de séries – qui englobe beaucoup d’histoires avec un nombre infini de personnages. Et cette formule très réussie, qui tourne depuis plus d’une décennie, a un grand méchant : le spoiler. Et c’est qu’entre les intrigues interconnectées, les scènes post-crédits et d’autres agents externes tels que les fuites, ils peuvent ruiner les attentes des fans avant une production à venir. Et c’est le cas du dernier spoiler lié aux Gardiens de la Galaxie qui a commencé à circuler sur le réseau des réseaux ces dernières heures et qui sort, justement, de Disney lui-même. On prévient des spoilers sur le groupe bavard des super-héros galactiques Marvel qui sortira prochainement leur spécial de Noël et en 2023 le troisième volet de leurs aventures cinématographiques.

Gardiens de la Galaxie : Affaire de famille

Ainsi, et comme le rapportent des médias tels que Comicbook, un épisode spécial a été récemment diffusé sur Disney+ consacré à Drax et Mantis des Gardiens de la Galaxie dans le cadre de l’émission Marvel Studios : Legends. Eh bien, par erreur, une scène post-crédits a été diffusée qui n’aurait pas dû être diffusée dans Guardians of the Galaxy Vol.2 et qui, bien qu’elle ne soit pas considérée comme canon en tant que telle, inclut des informations pertinentes de l’UCM. Et apparemment c’est le cas.

A tel point que les deux épisodes de moins de 10 minutes ont déjà été retirés de Disney+, donc cette information serait considérée comme de poids. Était-ce une petite erreur de fabrication ? Ou avez-vous considéré que ces informations n’auraient pas dû être rendues publiques en attendant Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 ? au bordel

Cette scène montre Mantis confessant à Drax qu’elle est vraiment la sœur de Star-Lord, oui, le personnage bavard joué par Chris Pratt. Cette information nous porte à croire que Mantis est également la fille d’Ego, l’entité cosmique qui a parcouru la galaxie en tant que planète vivante engendrant des enfants et jouée dans la suite par Kurt Russell. Nous verrons si cette information – comme on dit, déjà retirée – a un impact décisif sur l’avenir imminent des Gardiens de la Galaxie.

Source | BD