Stranger Things : les frères Duffer dévoilent l’inspiration inattendue de l’ultime saison

Après la formidable finale de la quatrième saison de Stranger Things, les fans sont impatients d’assister à ce qui sera l’événement définitif de la fiction Netflix avec la prochaine première de sa cinquième et dernière saison. Mais pour cela il faudra attendre 2024, à une date précise encore à préciser, puisque le tournage n’a même pas commencé. Peut-être pour calmer les fringales, les frères Duffer, créateurs de Stranger Things, ont partagé l’inspiration inattendue et surprenante pour cette saison 5 à venir.

C’est l’origine surprenante de Stranger Things 5

Ainsi, la clé et l’origine de l’intrigue de la cinquième et dernière saison de Stranger Things est la saison 2 de la série, qui a servi de moteur et d’inspiration pour l’écriture du scénario des derniers épisodes prévus pour 2024 : « Le succès de la Saison 1 nous a fait paniquer et nous savions que nous devions construire un monde plus grand, que cela allait être en cours. Mais c’était trop, plus d’idées que nous n’en avions besoin », ont assuré les Duffers dans des déclarations à Tudum de Netflix (via Collider).

Les frères Duffer, créateurs de Stranger Things

« Pour la saison 5, nous tirons beaucoup de ces bonnes idées de la saison 2. Une grande partie de notre grande finale a été tirée de choses que je pensais être dans la saison 2 », poursuivent les créateurs de la série. Et c’est qu’apparemment, et sans révéler beaucoup de détails, les Duffers ont l’intention de récupérer des arcs non clos de la deuxième saison de la série pour les développer dans sa dernière saison et les relier à ce qui a été vu dans la quatrième.

« Nous avons relu le document. Nous étions comme ‘C’est cool, c’est cool. Cela pourrait être tellement mieux. Cela pourrait être tellement mieux. Même la fin est quelque peu différente. Beaucoup de grandes idées sont les mêmes, mais ce qui se passe avec elles est très différent », conclut Matt Duffer. À quoi exactement les Duffers font-ils référence ? Peut-être quelque chose à voir avec Will ?

Source | Collisionneur