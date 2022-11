Les meilleurs moniteurs de jeu : 1440p, 4K, Ultrawide et HDR

Il y a de bonnes nouvelles à partager dans la section HDR car il existe enfin un certain nombre d’options de moniteur HDR solides à recommander. Ceux-ci auront un prix élevé – si vous voulez de vraies performances HDR appropriées, vous devrez être prêt à vous séparer d’au moins 800 $ – mais en même temps, les vrais moniteurs HDR n’ont jamais été aussi abordables, nous pouvons donc enfin recommande de sauter dans cet écosystème.

Pour le moment, il existe trois bonnes options : l’Alienware AW3423DW, le LG C2 OLED au format 42 pouces et le Samsung Odyssey Neo G7. Si nous devions en choisir un comme le meilleur, nous sommes déchirés entre l’Alienware ou le LG C2 qui sont tous deux des écrans OLED. Le Samsung Odyssey Neo G7 avec son écran LCD VA de 1 196 zones se placerait confortablement en 3e, la clarté du mouvement n’est pas aussi bonne, l’expérience HDR est bonne mais pas aussi bonne que les OLED, et bien que la luminosité soit meilleure, elle est décevante par la précision des couleurs plus faible de Samsung, les mauvais angles de vision et une optimisation HDR moins solide. Cependant, c’est aussi le plus abordable des trois à 800 $, ce qui est un prix très raisonnable.

La raison de conserver la recommandation Neo G7 est qu’il s’agit du moniteur le plus standard et le plus convivial pour les ordinateurs de bureau. Si vous ne voulez pas l’énormité du LG C2 ou la nature ultra large de l’AW3423DW, alors le Neo G7 est un excellent choix, à condition que vous puissiez tolérer la courbure 1000R. Il a la meilleure clarté de texte et est peut-être le plus adapté à une utilisation de bureau plus normale. Et même s’il n’est peut-être pas aussi bon que les OLED dans certains domaines, il offre toujours de solides performances dans de nombreux domaines pour un écran LCD.

Le LG C2 de 42 pouces est grand et d’un format totalement différent de l’AW3423DW ultra large de 34 pouces, s’il y a une hésitation autour des écrans ultra larges ou grands, le choix d’une manière ou d’une autre est assez évident. Mais nous pensons qu’il y a beaucoup de raisons d’être sur la clôture ici, après tout, le C2 est en fait un peu plus large que l’AW3423DW « ultra large » et vous donne beaucoup plus de hauteur pour une plus grande surface d’écran globale.

Voici les facteurs de séparation : l’AW3423DW est un écran à taux de rafraîchissement plus élevé de 175 Hz qui est mieux adapté à une utilisation sur PC en raison de son connecteur DisplayPort, d’une luminosité soutenue plus élevée et d’une meilleure politique de gravure. Il a des performances HDR similaires à celles du LG C2 et peut parfois devenir plus lumineux tout en maintenant des niveaux de noir similaires. Il a un bon calibrage d’usine, une grande précision HDR et une ergonomie de support décente.

Le LG C2 est en tête avec son ensemble de fonctionnalités, c’est un téléviseur complet avec des fonctionnalités intelligentes et une gamme beaucoup plus large d’options d’étalonnage, y compris le prise en charge de Dolby Vision, que l’AW3423DW ne prend pas en charge. Il est plus grand, a un meilleur revêtement d’affichage, une meilleure disposition des sous-pixels et une meilleure compatibilité avec la console grâce à le prise en charge HDMI 2.1. Il s’agit également d’un affichage à latence de traitement plus faible, et LG prend très bien en charge ses produits grâce aux mises à jour logicielles, contrairement à l’Alienware qui n’a même pas de firmware pouvant être mis à niveau par l’utilisateur.

Lors du choix de l’un ou l’autre de ces OLED, il est difficile de faire un mauvais choix, aucune des options n’est parfaite et il y a beaucoup de place pour l’amélioration, mais la qualité d’image qu’ils offrent aux joueurs d’aujourd’hui est exceptionnelle. Il est également important de noter qu’il existe une nouvelle déclinaison de l’AW3423DW appelée AW3423DWF qui est de 165 Hz et omet le module G-Sync, pour une économie de 200 $. Nous nous attendons à ce que cela fonctionne de la même manière que le modèle que nous avons testé, il convient donc d’en tenir compte.