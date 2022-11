CoD Warzone 2.0 célèbre la coupe du monde de football avec un événement plein de récompenses gratuites

Call of Duty: Warzone 2.0 et Modern Warfare 2 célèbrent la Coupe du monde Qatar 2022 avec un événement thématique en accès libre. À partir de ce 24 novembre, vous pourrez soutenir une équipe issue du duel le plus marquant du lendemain de l’élection. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir pour obtenir le maximum de récompenses possibles.

Comment fonctionne l’événement Soutenir une équipe dans Call of Duty: Warzone 2.0 et Modern Warfare 2 ?

L’événement Support a Team se déroulera jusqu’au 2 décembre afin que les joueurs puissent renforcer leur catalogue d’armes et de skins sans frais supplémentaires. Chaque jour à partir du 24 novembre un match sera mis en avant. Que dois-tu faire? Pronostiquez quelle équipe sera victorieuse.

Ceux qui réussissent recevront un package de récompenses premium, qui comprend l’hymne national du pays choisi et un bonus de 10 000 points d’expérience ; en cas de défaite, vous recevrez un prix de consolation qui n’a pas été divulgué. Si le match se termine par une égalité, les deux choix recevront le package gagnant.

Ensuite, nous vous laissons avec la grille actuelle des partis et les jours où le vote commencera. Chaque duel sera joué dans la vie réelle un jour après le jour de l’élection.

États-Unis vs Angleterre – 24 novembre

Argentine vs Mexique – 25 novembre

France vs Allemagne – 26 novembre

Corée du Sud vs Ghana – 27 novembre

Tunisie vs France – 28 novembre

Cameroun vs Brésil – 29 novembre

Si vous obtenez deux prédictions, vous recevrez un plan d’arme spécial du fusil de combat TAQ-V ; si vous en touchez quatre, un autre projet d’arme dédié au fusil d’assaut STB 556 sera également ajouté à votre inventaire et les deux seront distribués après la fin de l’événement. Vous trouverez la section événement en cliquant sur la case Modern Warfare 2 ou Warzone 2.0 dans le menu du jeu.

Source : Zone de guerre 2.0