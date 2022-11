Un membre des Jonas Brothers a failli être Spider-Man au lieu d’Andrew Garfield

La saga Amazing Spider-Man avait pour mission de relancer l’un des super-héros les plus célèbres de l’histoire dans sa version théâtrale après la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire dans le rôle de Spider-Man/Peter Parker, une série de films qui a remporté un franc succès il y a quelques années. plus tôt, mais avec la troisième partie controversée, il montrait déjà des signes d’usure. Pour cette raison, Sony et Marvel ont décidé de miser sur un Peter Parker plus jeune et une approche plus moderne et comique de Spider-Man ; et pour cela, ils avaient Andrew Garfield, pour beaucoup, le meilleur film Spider-Man, celui qui représente le mieux son attitude et sa façon de se déplacer entre les gratte-ciel de Manhattan. Mais cela aurait pu être un autre acteur chargé de donner vie à ce nouveau Spider-Man ; À tel point qu’il vient d’être révélé que Joe Jonas, membre du groupe de musique Jonas Brothers, pourrait jouer dans la nouvelle saga.

Joe Jonas en Spider-Man ? c’était une chance

Cela a été révélé par le chanteur et acteur lui-même dans une récente interview (via Comicbook), dans laquelle il reconnaît qu’il faisait partie du casting pour être le nouveau film Spider-Man après Tobey Maguire, mais qu’au final l’opportunité était pas donné en faveur d’Andrew Garfield : « En ce moment, soit vous êtes détruit, soit vous êtes vaincu », explique Joe Jonas.

«Mais vous vous rendez compte que cette personne était brillante. Je me souviens qu’il y a des années, j’étais prêt pour Spider-Man et j’étais tellement excité et c’est l’année où Andrew Garfield l’a eu. De toute évidence, c’était lui. Mais je me souviens que c’était une grande chose à l’époque, revenir pour répondre aux appels et le réalisateur était un réalisateur de vidéoclips. Alors j’ai dit : ‘J’ai quelque chose ici.’ Mais tu sais quoi? J’adore le processus d’audition et me mettre en avant et devoir faire mes preuves », poursuit Joe Jonas.

Joe Jonas avec sa femme Sophie Turner, qui a déjà une expérience chez Marvel avec les films X-Men

Bien sûr, le chanteur et acteur avoue qu’il n’a pas essayé de costume de Spider-Man, même s’il assure que « je suis sûr qu’il en avait un qu’il essayait occasionnellement dans le passé », conclut-il. Enfin, l’étude a choisi d’embaucher un Andrew Garfield dont la carrière cinématographique était en plein essor avec des films comme The Social Network ou Lions for Lambs, entre autres.

L’année dernière, nous avons pu revoir Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker dans Spider-Man: No Way Home avec Tobey Maguire et Tom Holland avec le crossover arachnide souhaité que Garfield lui-même niait depuis des mois.

Source | BD