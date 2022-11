Xbox affirme que la plupart des exclusivités PlayStation sont meilleures

Alors que Sony tente de torpiller l’accord de rachat d’Activision Blizzard, Microsoft tente de convaincre les agences antitrust que l’approbation de l’accord ne nuira pas à la concurrence. Dans ce sens, l’un des arguments qu’ils ont soulevés est que PlayStation a non seulement plus d’exclusivités, mais qu’elles sont généralement meilleures.

« Sony a plus d’exclusivités que Microsoft, dont beaucoup sont de meilleure qualité », soulignent-ils à la page 63 du document transmis à la UK Market and Competition Authority.

Le document envoyé par Microsoft.

Les exclusivités, une politique commune

« Les stratégies d’exclusivité ne sont pas rares dans l’industrie du jeu vidéo ; d’autres membres du marché ont accès à leur propre contenu », ont-ils souligné dans la section susmentionnée.

Selon ceux exposés par Xbox, Sony et Nintendo ont des titres propriétaires qui figurent parmi les meilleurs vendeurs en Europe et dans le reste du monde. « Parmi les contenus importants et actuels de Sony figurent des titres tels que The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War ou Spider-Man. »

D’autre part, ils soutiennent que les Japonais ont conclu des accords avec des sociétés tierces « qui exigent l’exclusion de la Xbox » », comme « Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Bloodborne (From Software), le prochain Final Fantasy XVI (Square Enix et le remake récemment annoncé de Silent Hill 2 (Konami) ». Quant à Nintendo, ils nomment des sagas telles que Super Mario, Zelda, Pokémon Xenoblade et Animal Crossing.

Le verdict des instances de régulation n’est pas encore connu, mais il s’agit d’une opération complexe avec de nombreux aléas, la décision ne sera donc pas immédiate. Une autre information qui est apparue dans le feu de l’action est que les prochaines consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft ne sont pas attendues avant au moins l’année 2028.

Source | Microsoft