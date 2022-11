Le protocole Callisto confirme certaines exigences pour PC qui ne font pas aussi peur que le jeu vidéo

Le protocole Callisto, le plus récent de Krafton Inc. et Striking Distance Studios, est pratiquement parmi nous et c’est pourquoi ses créateurs ont partagé les exigences minimales et recommandées pour cette terrifiante aventure dans l’espace. Et a priori nous ne sommes pas confrontés à des exigences aussi élevées que dans d’autres titres cette année, donc de nombreux joueurs pourront entrer dans la prison de Black Iron, une prison à sécurité maximale située sur la lune de Jupiter, Callisto, sans trop de problèmes.

Le protocole Callisto : exigences minimales et recommandées

Voyons dans chaque cas quelle configuration matérielle est nécessaire pour exécuter The Callisto Protocol sur PC avec des garanties :

Exigences minimales

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10/11

Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

DirectX : version 11

Stockage : 75 Go d’espace disponible

Exigences recommandées

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10/11

Processeur : Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5700

DirectX : version 12

Stockage : 75 Go d’espace disponible

Notes supplémentaires : SSD recommandé

Bien sûr, pour le moment, il n’y a aucune exigence pour profiter du protocole Callisto avec le ray tracing sur un équipement avancé; De plus, il est confirmé que le titre utilisera le controversé système anti-piratage Denuvo pour PC.

« Dans ce jeu d’horreur et de survie narratif à la troisième personne se déroulant dans 300 ans, le joueur devra incarner Jacob Lee, qui, par le destin, se retrouve dans la Black Iron Prison, une prison à sécurité maximale située sur la lune de Jupiter, Calliste. Lorsque les détenus commencent à se transformer en créatures monstrueuses, le chaos éclate dans la prison. Pour survivre, Jacob doit s’échapper de la prison Sombrefer. En cours de route, il découvrira les secrets sombres et inquiétants qui se cachent sous la surface de Callisto », nous dit son synopsis officiel.

Le protocole Callisto arrive sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S le 2 décembre 2022.

