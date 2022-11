Sony accuse Microsoft de vouloir le transformer en Nintendo en supprimant Call of Duty

Le feuilleton de l’année 2022 promet d’être aussi celui de 2023, et c’est que tout indique que les démarches pour finaliser le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft sont loin d’être terminées. Sony a publié un nouveau document avec ses allégations contre le mouvement avec quelques phrases particulièrement frappantes, parmi lesquelles les Japonais accusent Redmond de « vouloir les transformer en Nintendo » en leur retirant Call of Duty.

Les déclarations de Sony, retentissantes

Le document, que vous pouvez lire en entier sur le lien qui ferme cet article, contient des phrases qui ne sont pas perdues. Selon la société japonaise, ce mouvement indiquerait « une menace pour l’industrie », puisqu’avec Call of Duty en cause, on parle d’une « franchise irremplaçable sur les plateformes de jeux ». Le contrôle de Microsoft sur celui-ci le placerait dans un lieu de « contrôle absolu qui serait un point de basculement ».

À cet égard, Sony afirme que Microsoft « aurait la capacité d’inciter, d’exclure ou de restreindre l’accès de ses rivaux, y compris PlayStation et PlayStation Plus, à Call of Duty ». Ils soulignent également une tendance récente chez les Nord-Américains à « acheter des studios et à rendre exclusifs leurs jeux vidéo successifs ».

Mais évidemment, il faut souligner la mention de Nintendo. « Microsoft déclare que le modèle Nintendo démontre que PlayStation n’a pas besoin de Call of Duty pour rivaliser efficacement », commencent-ils par dire, pour ensuite clarifier leur position. « Mais cela révèle la véritable stratégie de Microsoft, qui veut que Sony soit comme Nintendo, ce qui en ferait un concurrent moins proche et moins efficace de Xbox. »

« Suite à la transaction, Xbox deviendrait le guichet unique pour toutes les franchises de jeux de tir les plus vendues sur console (Call of Duty, Halo, Gears of War, Doom et Overwatch), et comme expliqué, elles seraient libres de concurrence pression », phrase.

Comme on le voit et on pouvait s’y attendre, Call of Duty est le principal cheval de bataille de cette bagarre qui semble loin d’avoir une fin.

Source : Sony