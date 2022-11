Gabe Newell dit que ses composants PC proviennent de plusieurs fabricants, une ouverture qui a permis au Steam Deck

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Gabe Newell, alias Lord Gaben, le co-fondateur et PDG de Valve, a une fois de plus fait l’éloge de sa plate-forme et de notre préférée : le PC. Tout en acceptant un prix pour le Steam Deck, Newell a parlé de l’interopérabilité du PC, une fonctionnalité qui, selon lui, a permis le développement de l’appareil portable populaire.

La 40e cérémonie annuelle des Golden Joystick Awards a eu lieu hier. L’événement a été dominé par Elden Ring, qui a remporté quatre récompenses, dont le très convoité prix Ultimate Game of the Year. Vous pouvez voir la liste complète des gagnants et des nominations au bas de la page.

Ce n’est pas tout logiciel au Golden Joystick. Il existe également une catégorie Meilleur hardware de jeu, qui comprenait cette année The Playdate, Steam Deck, Analogue Pocket, Backbone One: PlayStation Edition, Roccat Kone XP et WD_Black SN850 NVMe SSD pour PS5.

Le Steam Deck n’avait pas beaucoup de concurrence dans son groupe, il n’était donc pas surprenant de voir l’appareil de Valve gagner. Newell a accepté, profitant de l’occasion pour parler de l’ouverture et de la personnalisation de la plate-forme PC (en haut).

« Au nom de tout le monde chez Valve, je voudrais vous remercier d’avoir décerné à Steam Deck le prix Golden Joystick du meilleur hardware de jeu. Ainsi, sur mon PC, j’ai un processeur AMD, un GPU Nvidia, les PC de Falcon Northwest, J’ai une souris Corsair, j’ai un clavier Logitech, j’ai un moniteur Samsung », a déclaré Newell.

« Et c’est cette interopérabilité, cette compatibilité, cette ouverture qui permettent vraiment des produits comme Steam Deck. »

Il est intéressant d’apprendre que Newell est passé à l’équipe rouge pour son processeur. En 2019, il arborait un Intel i7-5930K dans un PC également du constructeur de PC haut de gamme personnalisé Falcon Northwest. On ne sait pas sur quelle carte graphique Nvidia il utilise maintenant, mais il aura probablement mis à jour son ancienne GTX 1080 d’il y a trois ans.

Newell a également souligné le discours d’acceptation de Naoki Yoshida lors des prix de l’année dernière. Le directeur de Final Fantasy 14, un MMO que Newell aime, a parlé des communautés de jeu, un sentiment répété par le PDG de Valve.

« Si ce n’était pas possible, si nous n’avions pas cette communauté de jeu derrière nous pour faire avancer toute l’industrie, des produits comme Steam Deck ne seraient pas possibles. Donc, en plus, j’aimerais vraiment accepter ce prix sur au nom de la communauté des joueurs », a déclaré Newell.

Ailleurs lors des récompenses, Return to Monkey Island a remporté le jeu PC de l’année, battant l’un des jeux préférés de cet écrivain, Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters. Pendant ce temps, God of War Ragnarok, nominé dans deux catégories, n’a rien gagné.

Voici la liste complète des nominés et des gagnants des prix du jeu :

Jeu ultime de l’année

Elden Ring (GAGNANT)

Gran Turismo 7

Horizon Interdit Ouest

Immortalité

Mario + Lapins Crétins : Étincelles d’espoir

God of War : Ragnarök

Retour à l’île aux singes

Abattre

Xenoblade Chroniques 3

Bayonette 3

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

Blanc néon

Meilleure narration

IMMORTALITÉ

Retour à l’île aux singes

Horizon Forbidden West (GAGNANT)

NORCO

J’étais un adolescent exocoloniste

Brin capricieux

Toujours en train de jouer

Genshin Impact (GAGNANT)

Les Sims 4

Destin 2

Final Fantasy XIV

Minecraft

Fortnite

Pokémon GO

Légendes Apex

Arche perdue

The Elder Scrolls en ligne

Meilleure conception visuelle

Elden Ring (GAGNANT)

Horizon Interdit Ouest

Culte de l’Agneau

Ghostwire : Tokyo

Un conte de peste : Requiem

Perdu en jeu

Atelier de l’année

Rouleau7

Terrible coffre à jouets

Demi Sirène

FromSoftware Inc. (GAGNANT)

Intérieur / Nuit

Jeux d’hommage

Meilleure extension de jeu

Final Fantasy XIV : Endwalker

Destiny 2 : La Reine Sorcière

Cuphead : Le délicieux dernier plat (GAGNANT)

GTA Online : le contrat

Guild Wars 2 : La fin des dragons

Total War: Warhammer III – Empires Immortels

Meilleur lancement en accès anticipé

Vallée des rêves de Disney

Slime Rancher 2 (GAGNANT)

Dune : la guerre des épices

Gardien du Core

Survivants vampires

Sombrebois

Meilleur jeu indépendant

Culte de l’Agneau (GAGNANT)

Tunique

Rollerdrome

Dorfromantik

Blanc néon

Abattre

Meilleur jeu multijoueur

Elden Ring (GAGNANT)

Teenage Mutant Ninja Turtles: les revenus de Shredder

MultiVersus

Splaton 3

Tiny Tina’s Wonderlands

LEGO Star Wars : La saga Skywalker

Meilleur son

Nous sommes OFK

Xenoblade Chroniques 3

Métal : Hellsinger (GAGNANT)

Teenage Mutant Ninja Turtles: La vengeance de Shredder

Gran Turismo 7

OlliOlli Monde

Meilleure bande-annonce de jeu

The Callisto Protocol La vérité sur la bande-annonce de Black Iron

Bande-annonce de Goat Simulator 3 (GAGNANT)

patin. Toujours en train de travailler dessus

Bloody Hell Hotel dévoile la bande-annonce

Bande-annonce Le temps passe vite

Bande-annonce de révélation d’Alan Wake 2

Meilleure communauté de jeu

Rêves

Final Fantasy 14 (GAGNANT)

Légendes GRILLE

Le ciel de No Man

Splaton 3

Warframe

Meilleur hardware de jeu

Date de lecture

Steam Deck (GAGNANT)

Poche analogique

Backbone One : Édition PlayStation

Roccat Koné XP

SSD WD_Black SN850 NVMe pour PS5

Prix ​​​​de la percée

Survivants vampires

Prix ​​​​du choix des critiques

Anneau d’Elden

Meilleur interprète

Manon Gage (Marissa Marcel, Immortalité) (GAGNANTE)

Ted Rami (Travis, La Carrière)

Dominic Armato (Guybrush Threepwood, Retour sur l’île aux singes)

Angela Bassett (Regalla, Horizon Forbidden West)

Ashly Burch (Tiny Tina, Les pays des merveilles de Tiny Tina)

Christopher Judge (Kratos, dieu de la guerre Ragnarok)

Jeu Nintendo de l’année

Xenoblade Chroniques 3

Pokémon Légendes : Arceus (GAGNANT)

Kirby et la terre oubliée

Vivre en vie

Splaton 3

Nintendo Switch Sports

Jeu PC de l’année

Blanc néon

Retour à Monkey Island (GAGNANT)

Hardspace : Brise-vaisseau

Abattre

Guerre totale : Warhammer 3

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Chasseurs de démons

Jeu PlayStation de l’année

Gran Turismo 7

Horizon Interdit Ouest

Stray (GAGNANT)

Anneau d’Elden

The Last of Us, partie I

Sifu

Jeu Xbox de l’année

Halo Infinite

Mépris

Mis à la terre (GAGNANT)

Alors que le crépuscule tombe

Tireur d’élite élite 5

Dying Light 2: Restez humain

Jeu le plus recherché