Une rafale de nouvelles à Marvel Snap. Thanos arrive !

Marvel Snap continue de croître et de s’imposer comme l’un des jeux du moment dans le domaine mobile, étant même nominé aux Game Awards pour le meilleur jeu de cette catégorie. De plus, il va bientôt grandir encore plus, puisqu’une mise à jour importante approche, dont nous détaillerons toutes les nouveautés à venir ci-dessous.

De nouvelles façons d’obtenir des cartes… et Thanos

L’arrivée du mois de décembre marquera un événement important pour les fans de Marvel Snap, puisque le début de la saison 3 ne sera que le début. L’une des nouveautés les plus remarquables est le Token Shop, comme l’a annoncé son directeur, Ben Brode. Nous pouvons obtenir ces jetons aux différents niveaux de collection -à partir du niveau 500-, et nous aurons la possibilité de les échanger contre la carte que nous voulons… tant qu’elle sera disponible dans le store, car sa disponibilité tournera.

Mais comment pourrait-il en être autrement, il y aura de nouvelles cartes, et parmi elles se trouvent des personnages clés de l’UCM, comme She Hulk ou Thanos, qui auront une capacité très particulière : il introduira les gemmes de l’infini dans notre deck, chacune étant d’eux une carte 1/1 avec différents effets. Ensuite, nous vous laissons avec toutes ces nouvelles cartes à ajouter à nos decks :

Cette mise à jour n’a pas de date précise à laquelle elle sera implémentée dans Marvel Snap, nous savons seulement que ce sera au cours du mois de décembre.