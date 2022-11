Elon Musk engage un hacker PS3 pour réparer Twitter

Un pirate sur Twitter

Avant de commencer à penser qu’il s’agit d’un contrat pour travailler indéfiniment chez Twitter, non, ce bon vieux Hotz est trop intelligent pour tomber dans les griffes de l’oiseau le plus populaire sur la scène Internet aujourd’hui. Elon Musk l’a embauché temporairement à la demande de Hotz lui-même. Le contrat, qui durera 12 semaines, permettra au pirate de travailler exclusivement à l’amélioration du système de recherche de Twitter, qui, comme vous le savez, n’est pas le plus efficace et le plus précis au monde.

Ce travail sera gagnant-gagnant pour les deux parties, puisque Hotz sera vraisemblablement bien payé pour son travail et Musk supprimera un problème de plus parmi les nombreux qu’il a identifiés au sein de son réseau social. Mais c’est aussi que Musk va lui enlever une vieille épine dans la tête.

Presque ennemi de Tesla

Il y a quelques années, après avoir mis fin à un règlement à l’amiable avec Sony sur l’affaire de piratage de la PS3, Hotz a annoncé qu’il créerait sa propre société, Comma AI, qui se concentrerait sur la mise en place d’un système d’assistance à la conduite qui concurrencerait directement avec La technologie de pilote automatique de Tesla.

Cette audace, comme prévu, a attiré l’attention d’Elon Musk, mais ce n’est qu’il y a quelques semaines que Hotz a annoncé qu’il quitterait son poste pour se concentrer sur d’autres choses, et c’est alors que Musk a décidé de mettre sur la table un million -offre en dollars de travailler chez Tesla qui ne pouvait pas refuser. Et rejeté.

Cette grossièreté inattendue semble ne pas s’être trop bien terminée entre les deux, qui ont soi-disant fini par faire des étincelles. Mais tout a changé récemment quand Elon Musk l’a invité à parler de la situation de Twitter. Ainsi est né le contrat de travail temporaire.

Qu’est ce que tu vas faire?

Un tweet posté par un utilisateur de Twitter résume un peu la situation. Dans les mots de PlayboysJourney « Pas question, ce type entre et corrige la recherche inutilisable et inutilisable de Twitter en un mois, alors que des milliers de personnes ne le pouvaient pas depuis des années. » Ce à quoi Hotz a répondu : « C’est ce qu’Elon m’a dit de mon travail, et je ferai de mon mieux pour le faire. J’ai 12 semaines. »

Georges Hotz 🐀 @realgeorgehotz c’est ce qu’Elon m’a dit que mon travail était, et je ferai de mon mieux pour le faire. j’ai 12 semaines essayant également de se débarrasser de cette fenêtre de connexion non révocable après avoir fait défiler un peu ugh ces choses ruinent Internet 22 novembre 2022 • 05:13

Il est clair que l’objectif a été défini, nous verrons donc s’il atteint finalement l’objectif. Cela va être quelques semaines assez excitantes (si ce n’est déjà fait) dans le monde de Twitter, mais il est clair qu’un nouveau panneau de recherche plus efficace et fructueux va être quelque chose que tout le monde va adorer.