Le retour de Dragon Ball Super : tout ce qu’on peut attendre

Dragon Ball Super revient le 20 décembre avec un nouvel épisode du manga, qui peut être lu gratuitement via Manga Plus. Ce sera le retour de la série après une pause de plusieurs semaines après la fin intense de la saga Granola, avec l’apparition soudaine de Black Freeza, capable d’assommer Goku et Vegeta d’un seul coup. Pendant ce temps, nous avons pu profiter du film Dragon Ball Super : Superhero, qui se situe beaucoup plus loin dans le temps. Que peut-on attendre du retour de Super ?

La première chose et la plus évidente est officielle : Goten et Trunks ont grandi et ont déjà adopté la forme adolescente que nous avons vue à la fin de Z. Tous deux apparaissent également vêtus de costumes de super-héros de style Great Saiyaman et bien que cela n’ait pas été vu, il a été confirmé qu’ils auraient également un masque ou un casque. Tout semble indiquer que les deux jeunes Saiyans, totalement évincés lors de Super, vont être utilisés pour une saga de bridge qui enchaîne avec les événements qu’on a vus dans Superhero, à la manière de Dragon Ball Z post-cellule, quand Gohan a commencé le lycée et ont essayé de cacher leurs pouvoirs

Une saga avant Gohan Beast et Orange Piccolo

Par conséquent, le manga Dragon Ball Super reviendra avec des événements avant que Gohan ne libère toute sa puissance avec la transformation Beast Gohan et avant que Piccolo n’obtienne une nouvelle transformation avec l’aide de Shenron. Ce sera le moment de voir Goten et Trunks se mettre à l’épreuve et montrer qu’ils peuvent être importants sans avoir recours à la fusion Gotenks, qui a bien failli finir par être un meme (comme dans Superhero, mais avec de l’importance après tout dans le combat final).

Les doutes qui doivent être résolus dans le retour de Dragon Ball Super

Compte tenu de ce retour aux anciennes méthodes, et en supposant qu’il s’agira d’un court type d’arche et de pont en raison de la façon dont il est présenté, il y a plusieurs doutes que nous pourrons résoudre à partir de décembre. La première et la plus évidente est de savoir comment Goku et Vegeta feront face à leurs nouvelles transformations lorsqu’ils verront que Freezer est plus puissante qu’eux. Je suis sûr que nous continuerons à voir des séances d’entraînement avec Beerus et Whis.

Un autre à garder à l’esprit est Broly. Dans Superhero, il est entendu qu’ils sont partis à sa recherche et s’entraînent pour en faire un allié et qu’il sait contrôler son pouvoir dévastateur. Quand sont-ils allés le chercher ? Est-ce la raison pour essayer d’arrêter Freezer ? Ce sont des questions que nous allons voir résolues au cours de ces prochains chapitres.

Et puis, bien sûr, comment allons-nous nous connecter avec Superhero. L’idée est que ce qui se passe dans le film finit par se refléter dans le manga -et donc, dans un anime qui revient dans le futur, si c’est le cas-, ce qui nous conduirait à une situation d’abondance que nous réclamons depuis des années. : qu’au-delà de Goku et Vegeta nous avons plus de protagonistes. Gohan Beast et Orange Piccolo semblent avoir élevé leurs pouvoirs pour correspondre aux deux grands Saiyans, et à cela il faut ajouter Broly et ce que Trunks et Goten peuvent donner d’eux-mêmes. Si on passe à une série plus chorale, on pourra la fêter.

Ce qui semble devoir attendre, c’est Uub, qui a eu une participation éphémère lors de la saga Moro, qui peut être un personnage très important (Toriyama l’a laissé comme disciple de Goku à la fin de Z) mais jusqu’à ce que nous ayons dépassé la fin de Z, où Super n’est pas encore arrivé, il ne sera pas possible de le voir en action. Il reste peu, si on voit l’âge de Pan dans Superhero, il reste peu…

Toyotaro demande de nouvelles idées

Avec le début de la nouvelle série, Toyoyaro a été encouragé à dire que les fans de Dragon Ball pouvaient demander des idées de personnages ou de scènes que nous aimerions voir. Naturellement, les commentaires ont commencé à avoir tout, des idées curieuses à la véritable proposition, mais nous supposons que c’est ce que le phénomène des fans a. De Netcost, récupérer l’honneur de Gohan nous suffit. Et que ce soit quelque chose qui s’étende dans le temps et non quelque chose du film et c’est tout, s’il vous plaît.