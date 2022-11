Samsung serait le plus grand fournisseur d’écrans OLED pour iPhone 14

Apple travaille avec un large éventail de fournisseurs pour fabriquer des millions d’unités d’iPhone, d’iPad et d’autres produits. Et en ce qui concerne les écrans, cela fait un moment que la société n’utilise pas les écrans Samsung OLED pour l’iPhone. Selon un récent L’élec rapport, Samsung Display devrait représenter 70% des panneaux OLED utilisés par Apple pour les modèles d’iPhone 14 d’ici la fin de l’année.

Samsung mène la fourniture d’écrans OLED à Apple

Le rapport mentionne qu’Apple a commandé plus de 120 millions de panneaux OLED pour la gamme iPhone 14. Parmi ceux-ci, Samsung devrait fournir à Apple 80 millions d’écrans OLED. Parmi les autres fournisseurs de panneaux OLED à Apple figurent LG Display et BOE, qui devraient expédier respectivement 20 millions d’unités et six millions d’unités.

Samsung a un net avantage sur ses concurrents. Alors que LG ne fournit que des écrans LTPS pour l’iPhone 14 et LTPO pour l’iPhone 14 Pro Max, BOE ne fournit que des écrans LTPS pour l’iPhone 14 standard. Samsung, en revanche, fournit des panneaux pour chaque modèle d’iPhone 14.

L’élec mentionne également que sur les 80 millions d’unités expédiées par Samsung, au moins 60 millions seront destinées aux modèles haut de gamme iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. La principale raison pour laquelle Samsung est le principal fournisseur d’écrans OLED d’Apple est que d’autres sociétés comme LG ont rencontré des problèmes de production.

D’autres iPhones OLED pourraient bientôt arriver

Même si Apple vient de sortir l’iPhone 14, la société travaille déjà sur la prochaine génération de son smartphone – qui devrait également utiliser des écrans OLED. Plus que cela, des rapports récents ont révélé qu’Apple prévoyait d’introduire un nouvel iPhone SE en 2024. En plus d’un nouveau design, il pourrait également comporter un écran OLED de 6,1 pouces.

D’autres rumeurs font également état de nouveaux modèles d’iPad avec écran OLED à venir en 2024. Êtes-vous ravi de voir plus de produits d’Apple avec écran OLED ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

