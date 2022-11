Aqara lance un nouveau contrôleur de cube avec prise en charge de HomeKit et Alexa

Aqara, l’un de mes fournisseurs HomeKit préférés, a lancé un autre produit juste après la sortie de son Smart Feeder for Pets. Aujourd’hui, il met à niveau le populaire Aqara Cube Controller avec le support HomeKit et Alexa. La fonctionnalité de l’Aqara Cube T1 Pro est similaire à la conception originale, sauf qu’elle reconnaît des actions supplémentaires : pousser, secouer, faire pivoter et appuyer.

Une autre nouveauté avec le cube Aqara amélioré est un nouveau mode scène, et lorsque le mode est activé, il reconnaît également différents côtés. Cela rend le contrôle de vos scènes beaucoup plus facile – utilisez simplement chaque côté pour contrôler divers appareils ! Des indicateurs imprimés sur les côtés vous aideront à les différencier. Ce nouveau mode scène prendra en charge HomeKit, Alexa et Matter via le hub Aqara. L’Aqara Hub M2 devrait être le premier hub à recevoir une mise à jour OTA avec cette fonctionnalité.

Avec toutes ces améliorations, l’Aqara Cube T1 Pro permet un contrôle plus intuitif de votre environnement HomeKit. Par exemple, vous pouvez activer la routine matinale en retournant sur la face 1 et déclencher la scène Home Cinéma en la retournant sur la face 2.

De plus, vous pouvez désormais contrôler plusieurs ensembles de rideaux ou de stores en faisant pivoter le nouveau cube Aqara dans l’application Aqara Home – par exemple, en le retournant sur le côté 3 et en faisant pivoter le cube pour ajuster le pourcentage d’ouverture des rideaux ou en le retournant ainsi ce côté 4 atténue vos lumières Aqara. La polyvalence de ce contrôleur permet une variété d’actions HomeKit et Aqara différentes.

Le cube Aqara est basé sur le protocole Zigbee 3.0, qui offre des temps de réponse plus rapides et une plus grande fiabilité que les versions précédentes de Zigbee. Le Cube peut être utilisé jusqu’à deux ans avec une seule batterie. Il propose des mises à jour en direct, de sorte que de nouvelles fonctionnalités et correctifs peuvent être ajoutés à l’appareil après sa date de sortie.

Le nouveau cube Aqara compatible HomeKit est disponible sur Amazon (utilisez le code NACUBET1 pour une remise de 10%) ou directement depuis Aqara selon votre région.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :