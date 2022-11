Gran Turismo 7 dévoile les nombreux événements et prix à venir pour son 25e anniversaire

Gran Turismo, la saga entraînante de Polyphony Digital et Sony, est sur le point de célébrer son 25e anniversaire avec style. A tel point que du 24 au 27 novembre, la finale mondiale des Gran Turismo World Series se déroulera à Monaco avec les 56 pilotes Gran Turismo les plus rapides au monde, issus de 19 pays différents, qui s’affronteront dans trois championnats pouvant être suivre en direct Pour cette raison, depuis PlayStation, ils ont partagé le calendrier des événements, les prix et le nouveau contenu dont vous pourrez profiter dans les jours et les semaines à venir via Gran Turismo 7.

GT World Series : récompenses du 25e anniversaire

Ainsi, au cours des prochains jours et semaines, nous verrons comment la section GT World Series de Gran Turismo 7 (en haut à droite de l’écran du monde GT) est mise à jour avec les événements et contenus suivants :

Du 24 au 27 novembre

L’annonce des World Series donne plus d’informations sur les finales mondiales et vous permet de regarder les rediffusions.

Du 17 au 27 novembre

La campagne bonus consiste à deviner les vainqueurs des trois championnats jusqu’au début de la diffusion et à tenter de gagner des crédits. Vous pouvez obtenir jusqu’à 1 million de crédits dans le jeu chaque fois que vous devinez la bonne réponse. Vous n’aurez qu’une seule opportunité par événement, alors choisissez judicieusement votre réponse.

Du 25 novembre au 5 décembre

La campagne de téléspectateurs sert à récompenser tous ceux qui regardent nos flux en direct chaque jour grâce à un mécanisme de questions en ligne. Répondez aux questions pour obtenir un accès anticipé à la Ferrari Vision GT et à d’autres objets du jeu. Vous pouvez participer tous les jours pendant 24 heures à partir du début de la diffusion.

Dates limites de participation pour cette campagne

Jour 1 – Du vendredi 25 novembre à 17h00 CET au samedi 26 novembre à 17h00 CET. Prix ​​: 1 million de crédits de jeu.

Jour 2 – Du samedi 26 novembre à 17h00 CET au dimanche 27 novembre à 17h00 CET. Prix ​​: Pièces spéciales (grandes).

Jour 3 – Du dimanche 27 novembre à 17h00 CET au lundi 28 novembre à 17h00 CET. Prix ​​: échange de moteur.

Jour 4 – Du lundi 28 novembre à 17h00 CET au mardi 29 novembre à 17h00 CET. Récompense : Ferrari Vision GT

Distribution des prix

Les lots gagnés du jour 1 au jour 3 seront distribués le mercredi 30 novembre.

Le prix du jour 4 (Ferrari Vision GT) sera distribué le 15 décembre.

Du 25 novembre au 3 janvier

L’annonce du 25e anniversaire de Gran Turismo donne accès à des courses spéciales qui rapportent plus de points. La participation débloquera également une voiture spéciale Red Bull X2019 du 25e anniversaire.

Récompenses de course d’anniversaire

Pendant une durée limitée, du 24 novembre au 5 décembre, les récompenses gagnées pour chaque course en mode sport seront plus élevées.

Courses quotidiennes

Du 24 novembre au 5 décembre

La course quotidienne A aura une course similaire à la finale mondiale. Pendant cette période, les récompenses seront augmentées x5.

Contre-la-montre en ligne

Du 24 novembre au 5 décembre

Des répliques des courses de la finale mondiale peuvent être organisées en mode contre-la-montre. Pendant cette période, les récompenses seront augmentées x2.

Courses aux points

Tour 1 : 24-27 novembre

Tour 2 : Du 1er au 4 décembre

Réplique des courses de la finale mondiale. Pendant cette période, les récompenses seront augmentées x10.

Enfin, du 24 novembre au 3 janvier, la section Showcase recommandée proposera aux joueurs certains des skins spéciaux de la finale mondiale des GT World Series, dont le X2019 aux couleurs nationales et d’autres skins spéciaux de la Manufacturers Cup. .

