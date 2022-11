Le season pass Callisto Protocol, en détail : mode horde, permadeath, skins, extension…

Le protocole Callisto était sérieux quant à sa promesse d’offrir 4 ans de DLC et de contenu téléchargeable. Le jeu Striking Distance Studios est l’une des dernières grosses sorties de l’année et avant sa sortie le 2 décembre, la page du jeu sur Steam vient d’être mise à jour, dévoilant ainsi ce que comprend son season pass :

Contenu téléchargeable de l’histoire. Une extension qui « plongera encore plus profondément dans les secrets effrayants du protocole Callisto ».

Collection de skins « Outer Way ». Équipez-vous d’équipements et d’armures portés par des insurgés clandestins luttant pour leur survie au milieu des horreurs de Callisto, la lune oubliée de Jupiter.

Mode contagieux. Un mode de survie avec une difficulté personnalisée qui inclut des munitions réduites, moins de santé et une mort permanente. Il n’y a pas de seconde chance avec elle dans la prison de Black Iron. De plus, ce mode comprend 13 nouvelles animations de mort pour Jacob (le protagoniste) et le pack de skin Watchtower.

Mode émeute. Aventurez-vous dans une zone jamais découverte de la prison et combattez des vagues successives d’ennemis brutaux. Allez collecter des crédits pour forger et améliorer des armes et survivre aussi longtemps que vous le pouvez. Il comprend également 12 animations de mort pour des ennemis encore plus sanglants et la collection de skins Engineer.

Bien que son prix n’ait pas encore été annoncé, compte tenu du fait que le pass de saison The Callisto Protocol est inclus dans l’édition de luxe du jeu et sachant qu’il coûte 20 euros de plus que le standard, nous pouvons estimer sa valeur à ce chiffre, bien que il faudra attendre la confirmation officielle.

En quoi consiste le protocole Callisto ?

Développé par Glen Schofield, le créateur de Dead Space, The Callisto Protocol est un jeu d’horreur à la troisième personne qui nous emmène 300 ans dans le futur et nous met dans le skin de Jacob Lee, un prisonnier (par erreur) de la Black Iron Jail , un pénitencier à sécurité maximale situé sur Callisto, l’une des nombreuses lunes de Jupiter. En entrant dans la prison, les détenus commencent à se transformer en créatures monstrueuses et Jacob est obligé de se frayer un chemin à travers l’établissement pour s’échapper et découvrir les secrets sombres et inquiétants entourant l’endroit.

Le jeu est appelé le début d’une saga et il semble tellement gore qu’il a été annulé au Japon, où ils ont tenté de le censurer et ses créateurs ont refusé. Les agences de notation avertissent déjà qu’en ce sens, Isaac Clarke lui-même a gagné cette bataille. Chez Netcost, nous avons eu la chance de l’essayer il y a quelques mois (curieusement, le siège de Striking Distance Studio se trouve dans la ville de Saragosse) et nos premières impressions ne pourraient pas être plus positives. Nous sommes devant l’un des couverts de l’année.