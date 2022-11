Un utilisateur recrée The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild Map et c’est fou

Le mode créatif de Minecraft est un outil pratiquement infini qui permet aux utilisateurs les plus agités de créer des mondes virtuels authentiques sans presque aucune limite, de Star Wars à Harry Potter, en via le Guinness Book. Maintenant, un joueur est déterminé à recréer le monde de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, la fantastique aventure de Link pour Nintendo Switch -et Wii U- en taille réelle ; une vraie folie.

Ce serait Breath of the Wild au format Minecraft

Ainsi, l’utilisateur Grazzy sur YouTube a partagé son propre travail sous forme de vidéo, afin que le monde entier puisse assister à ce projet colossal. A tel point que pour l’instant il prétend avoir recréé 25% de la carte totale du jeu vidéo de Nintendo, il a donc beaucoup, beaucoup de travail devant lui. Bien sûr, d’après ce qu’il a partagé jusqu’à présent, le projet a l’air génial.

Comme il l’explique, sa dernière création est le Domaine Zora, une zone de la carte qui lui a pris 5 mois à terminer, il devrait donc lui falloir des années pour achever toute la carte et ainsi faire bouger le monde de The Legend of Zelda : Breath of the Wild à Minecraft à l’échelle 1:1.

Ne manquez pas la vidéo partagée par son auteur -et que vous pouvez voir sur ces lignes-, car il montre lui-même comment se déroule tout le processus de recréation et comment il est capable de placer tous les éléments naturels (arbres, montagnes, rivières et plus) avec une agilité étonnante. Rappelons qu’il y a quelques années, un internaute recréait déjà le château d’Hyrule de manière plus que convaincante, donnant naissance à une majestueuse construction à base de cubes. Mais ce nouveau projet va beaucoup plus loin.

Source | La vie de Nintendo