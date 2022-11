AMD Ryzen 5 7600X contre Intel Core i5-13600K : 54 points de repère du jeu

Il est temps pour une comparaison de référence massive entre l’AMD Ryzen 5 7600X et l’Intel Core i5-13600K, nous couvrirons 54 jeux sur trois résolutions en utilisant la GeForce RTX 4090, donc c’est pas mal de données à parcourir.

Lorsque nous avons examiné ces processeurs, nous les avons vérifiés dans une douzaine de jeux, en comparant diverses configurations de mémoire et de carte mère pour déterminer celle qui offrait le plus de valeur. Au final, ils étaient très proches l’un de l’autre. Le 13600K s’est avéré avoir l’avantage de performances de productivité plus élevées, tandis que le 7600X est plus économe en énergie et est pris en charge par une plate-forme supérieure qui devrait offrir un chemin de mise à niveau nettement meilleur.

Vous pouvez faire valoir des arguments solides pour aller dans les deux sens, mais la grande comparaison de référence d’aujourd’hui concerne davantage le jeu et nous espérons que cela facilitera le choix si tel est votre cas d’utilisation.

Passons rapidement en revue les caractéristiques du système de test, puis nous pourrons sauter dans les repères. Le Ryzen 5 7600X a été testé sur la carte mère MSI MEG X670E Ace avec 32 Go de mémoire à un rang DDR5-6000 CL30, tandis que le Core i5-13600K a été testé sur le MSI Z790 Tomahawk en utilisant 32 Go de mémoire à un rang DDR5-6400 CL32.

Veuillez noter que la mémoire DDR5-6400 utilisée sur la plate-forme Intel ne fonctionne pas sur AM5 car elle n’offre pas de support EXPO et le chargement de XMP ne démarre pas. La mémoire doit donc être configurée manuellement et ce n’est pas quelque chose que la plupart des utilisateurs voudront faire. De plus, pour fonctionner à 6400 vitesses, une fréquence Fabric de 2133 MHz est requise et seul le meilleur silicium atteindra cette fréquence tout en maintenant la stabilité.

De manière réaliste, la DDR5-6000 est la limite des processeurs Ryzen de la série 7000, tandis que les processeurs Intel de 13e génération peuvent facilement aller au-delà de la DDR5-6400. Il n’est donc pas injuste de tester les processeurs Intel avec une mémoire cadencée plus élevée, car ils prennent en charge une telle mémoire alors que les processeurs Zen 4 ne le font généralement pas.

La carte graphique de choix est la nouvelle GeForce RTX 4090 et nous utilisons Windows 11 et la barre redimensionnable activée pour les deux configurations. Comme nous l’avons mentionné, 54 jeux ont été testés, bien que nous ayons également dû abandonner quelques titres populaires car ils ne sont plus utiles ou pratiques pour tester du hardware haut de gamme, principalement en raison des bouchons de cadre dans le jeu.

Ces jeux incluent God of War, Control et Star Wars Jedi Fallen Order, qui ont tous été maximisés même à 1440p à la limite d’images du jeu. Nous avons également dû abandonner Microsoft Flight Simulator car nous n’avons pas pu nous connecter à notre copie du jeu pendant des semaines en raison d’une erreur de détection de serveur (en gros, le Microsoft Store est nul et cela rend les tests de jeux très difficiles, voire impossibles) . Cela dit, passons aux résultats…

Repères

À partir de Fortnite, nous trouvons des performances similaires entre ces deux processeurs, mais il est intéressant de noter que le 13600K offrait des creux légèrement plus élevés de 1%, soit une amélioration d’environ 5%, tandis que le 7600X augmentait la fréquence d’images moyenne jusqu’à 5%.

La marge la plus importante a été observée à 4K où le 13600K a produit des creux de 1% supérieurs de 8%. Dans l’ensemble, pas une grande différence et les deux ont réussi à pousser des fréquences d’images élevées dans notre référence de match en retard Team Rumble.

Passons à ce qui est probablement la référence la plus déroutante de cette série, Battlefield V. Curieusement, avec le plafond de cadre de 200 ips supprimé des deux configurations, les bas de 1% étaient assez similaires, mais la fréquence d’images moyenne n’était pas comme le 7600X était de 36% plus rapide à 1080p et 56% plus rapide à 1440p, et encore plus choquant, nous avons encore vu une marge de 50% à 4K. Il semble que nous testions ici deux jeux différents, mais après plusieurs re-tests, nous nous sommes retrouvés avec les mêmes résultats.

Nous ne savons pas ce qui retient le 13600K ici, dans les deux cas, nous avons fixé la limite d’images à 900 ips et vérifié trois fois les paramètres de qualité, inutile de dire que tout était correct. Il est possible qu’il s’agisse d’un bug E-core, mais nous devrons passer plus de temps à l’examiner.

Suggérer que ce que nous avons vu dans Battlefield V était en effet un bug est le beaucoup plus récent Battlefield 2042 où le 13600K a très bien fonctionné, dépassant le 7600X à la fois en 1080p et 1440p.

Ici, nous voyons que les bas de 1 % sont jusqu’à 16 % supérieurs avec le processeur Intel avec une augmentation de 7 % de la fréquence d’images moyenne. Au moment où nous atteignons la résolution 4K, le jeu est limité par le GPU, donc étant donné que nous n’utilisons ici que les paramètres de qualité moyenne pour cet avantage concurrentiel, il est juste de dire que les deux processeurs sont plus que suffisamment rapides ici et se traduiront presque toujours par GPU performances limitées.

Horizon Zero Dawn semble préférer le processeur Ryzen mais contrairement à Battlefield V, nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’un bug, car nous avons constaté ce comportement avec les processeurs AMD et Intel depuis un certain temps.

Dans cet exemple, le 7600X a fourni jusqu’à 21% de plus bas de 1% et des fréquences d’images moyennes de 29% plus élevées, toutes deux observées à 1440p. Malgré cela, le 13600K a fourni des creux plus forts de 1% à 4K, bien que la fréquence d’images moyenne soit légèrement inférieure, de sorte que les performances globales étaient à peu près les mêmes en raison d’un bottleneck (goulot d’étranglement) du GPU.

Rainbow Six Siege a également aimé le 7600X pour ses fréquences d’images élevées, atteignant 722 ips à 1080p contre 626 ips pour le 13600K. Je ne suis pas sûr que la marge compte vraiment, mais les creux de 1 % étaient presque 20 % plus élevés avec le processeur AMD.

Des tendances de performances similaires ont été observées à 1440p, puis à 4K, le jeu devient fortement lié au GPU, de sorte que les fréquences d’images ici sont essentiellement égalisées.

Passant à Halo Infinite, le 13600K a avancé à 1080p avec une marge de 16%, atteignant 213 ips, bien que les creux de 1% n’aient été améliorés que de 6%. Ensuite, à 1440p, l’avance du processeur Intel est réduite à 7%, puis à 4K, le 7600X était à plusieurs reprises plus rapide de quelques images, ce qui est étrange, mais ce comportement a été observé dans un certain nombre de jeux.

Les performances de Doom Eternal étaient à peu près les mêmes avec l’un ou l’autre des processeurs, et cela est particulièrement vrai lorsque l’on se concentre sur les bas de 1%. Les performances moyennes de la fréquence d’images étaient jusqu’à 5% plus élevées avec le 13600K, mais nous doutons que beaucoup remarqueront la différence entre 564 ips et 595 ips.

Nous savons que beaucoup d’entre vous se sont plaints des performances de Gotham Knights, mais nous ne savions pas que c’était aussi mauvais. Armés d’un RTX 4090, nous ne pouvions même pas atteindre 120 ips à 1080p, en fait nous avons constaté la même limitation de performances aux trois résolutions testées.

En bref, les performances ont été nulles dans ce titre, mais le 13600K était jusqu’à 8% plus rapide.

Forza Horizon 5 n’est pas trop exigeant en CPU, mais c’est une référence de 54 jeux, nous l’avons donc inclus et avons pensé que nous pourrions jeter un coup d’œil aux données, car ces résultats ou plutôt ces marges sont assez typiques de ce que vous verrez dans la plupart des jeux. C’est-à-dire des performances sensiblement identiques entre ces deux CPU.

En utilisant le benchmark multijoueur Call of Duty: Modern Warfare II, nous constatons que le 13600K est jusqu’à 12% plus rapide, vu en comparant les bas de 1% à 1080p, bien qu’il n’y ait qu’une marge de 6% en comparant la fréquence d’images moyenne.

Ces marges sont considérablement réduites à 1440p, puis éliminées à 4K, alors que le Core i5 était techniquement le plus performant, pour la plupart, les marges étaient insignifiantes.

Ensuite, pour la campagne solo utilisant les paramètres de qualité ultra, nous constatons que les performances du processeur sont pratiquement identiques car le jeu est désormais principalement limité par le GPU, affichant des résultats similaires à ceux que nous avons vus dans Forza Horizon 5.

Red Dead Redemption 2 est un jeu solo impressionnant visuellement, bien que celui-ci puisse être assez gourmand en CPU. Le 7600X est arrivé en tête, offrant des performances 6% plus élevées, mais ce ne sont pas des marges à écrire, d’autant plus que nous déclarons souvent que des marges de 5% ou moins sont un tirage au sort.

Le dernier jeu pour lequel nous allons examiner les données est PUBG et nous avons été surpris de constater que le 7600X offre des performances plus élevées, bien que les creux de 1 % soient pratiquement identiques.

Pourtant, lorsque l’on regarde les fréquences d’images moyennes, nous voyons que le 7600X gagne jusqu’à 13% de marge, ce qui est au moins remarquable.

Résumé des performances

Sur la base des tests ci-dessus, les 7600X et 13600K semblent très similaires en termes de performances de jeu, mais nous n’avons examiné qu’une douzaine de jeux environ sur les 54 titres testés, alors sautons dans les graphiques de comparaison pour la ventilation complète…

Dans nos données de revue du premier jour, qui sont basées sur un exemplaire de 12 jeux, nous avions le 7600X en tête du 13600K avec une marge de 3%. Avec ces tests étendus à 54 jeux, le 7600X est 5% plus rapide. Si nous supprimons les données potentiellement boguées de Battlefield V (problème avec les E-cores ?), le 7600X n’était que 4 % plus rapide. Quoi qu’il en soit, comme nous l’avons noté précédemment, nous considérons toujours des marges de 5% ou moins comme insignifiantes, ou en d’autres termes comme une égalité.

Malgré l’utilisation du GPU de jeu le plus rapide que nous puissions acheter à une faible résolution, les performances globales sont à peu près les mêmes, car les 7600X et 13600K sont des processeurs de jeu très rapides. Nous parlons de marges à un chiffre dans plus de 70 % des jeux testés.

Comme vous vous en doutez, les marges diminuent un peu à 1440p et encore une fois Battlefield V est la seule valeur aberrante. En moyenne, le 7600X n’était que 3% plus rapide, comme le montre notre test du premier jour si nous supprimons le résultat de Battlefield V.

Enfin, en résolution 4K, le 7600X n’était que 1% plus rapide si nous supprimions Battlefield V. Pour un peu plus de la moitié des jeux testés, la marge était de 1% ou moins, et ces données seront assez représentatives pour ceux d’entre vous qui gèrent un RTX 3080 ou plus lent à 1440p, bien que cela ne s’applique pas nécessairement aux titres d’esports utilisant des paramètres de faible qualité.

Consommation d’énergie

Voici un aperçu intéressant de la consommation totale d’énergie du système lors des jeux, bien sûr, avec le RTX 4090. Sur les six jeux que nous avons examinés ici, en moyenne, le 13600K a consommé 14% d’énergie en plus que le 7600X, ce qui ne ressemble pas beaucoup et dans le grand schéma des choses ne l’est probablement pas.

Mais dans de nombreux cas, nous parlons de 60 watts ou plus avec les plus grandes marges de près de 120 watts, ce qui est franchement une différence absurde. Sur cette base, le processeur Ryzen 5 sera plus facile à refroidir, bien que nous ne sachions pas à quel point cela est pertinent, car la plupart attacheront de toute façon un refroidisseur décent sur l’un ou l’autre processeur.

Pourtant, même si vous prévoyez de sous-estimer ou de régler la consommation d’énergie de ces processeurs, le 7600X part d’une meilleure position.

Ce que nous avons appris

C’était notre aperçu détaillé des performances de jeu du Ryzen 5 7600X et du Core i5-13600K. Les deux sont des processeurs de jeu exceptionnellement capables, les deux offrent une expérience de haut niveau et les deux valent la peine d’être achetés.

L’avantage du Core i5-13600K est sa performance de productivité supérieure car il peut souvent utiliser ces cœurs E à bon escient, offrant des gains substantiels par rapport au 7600X. Aussi, pour ceux d’entre vous qui aiment bricoler leur hardware et se lancer dans l’overclocking et le réglage de la mémoire, un overclockeur expert Buildzoïde affirme que le 13600K est un meilleur choix, offrant plus de marge et un plus grand degré de réglage de la mémoire.

Il existe également une gamme plus large de cartes mères à moins de 200 $, grâce à le prise en charge des cartes de la série 600, et la rétrocompatibilité avec la DDR4 indique que vous pouvez conserver l’ancienne mémoire ou acheter à partir du vaste pool de mémoire DDR4 déjà disponible.

Les performances de la DDR4 liées au processeur seront généralement plus lentes que celles de la DDR5, donc si vous construisez un tout nouveau PC ou exécutez une mise à niveau complète de la plate-forme, nous vous recommandons de passer à la DDR5 maintenant.

L’avantage du Ryzen 5 7600X est qu’il s’agit du processeur le plus efficace, consommant moins d’énergie, ce qui devrait en théorie faciliter le refroidissement, même si nous ne pensons pas que le refroidissement soit une considération majeure ici. Le véritable avantage pour la partie Ryzen 5 est la plate-forme AM5 qui prendra en charge au moins deux générations supplémentaires de processeurs, offrant une large voie de mise à niveau pour ceux qui investissent maintenant.

En fin de compte, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise option dans tous les cas, par défaut, ce sont tous les deux d’excellents produits, et vous devez jongler entre des performances de productivité plus élevées et la longévité de la plate-forme.

Au-delà de cela, notre seul conseil est que si vous pouvez attendre, faites-le, au moins jusqu’au début de 2023. Normalement, nous voyons des annonces intéressantes sortir du CES et nous nous attendons à ce qu’AMD cherche à insuffler un peu de vie aux ventes d’AM5, ce qui pourrait signifier des modèles 3D V-Cache, une tarification améliorée de la carte mère AM5 ou des versions non-X plus abordables.

Par exemple, alors que nous préparions la mise en ligne de cet article, AMD a apparemment réduit les prix de Zen 4 à tous les niveaux, ce qui est plutôt inattendu (ou pas ?, voir notre article : AMD Ryzen 7000 démarre lentement, les ventes de Zen 4 ne sont pas bons). On ne sait pas encore s’il s’agit de baisses permanentes ou simplement d’offres de vacances, mais le Ryzen 5 7600X se vend maintenant 249 $, en baisse par rapport au prix de lancement initial de 299 $ il y a quelques semaines à peine.

Il est possible que les prix du côté d’Intel deviennent également plus compétitifs, et bien sûr, les prix de la DDR5 sont également pertinents. Donc, rester à l’écart pour regarder comment tout cela se déroule pourrait être la meilleure stratégie à court terme. Et bien sûr, nous aurons beaucoup plus de repères au cours des semaines et des mois à venir.

