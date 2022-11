Avatar : The Way of Water doit devenir l’un des quatre films les plus rentables de tous les temps juste pour atteindre le seuil de rentabilité

En bref : êtes-vous enthousiasmé par Avatar : The Way of Water, la suite à venir d’Avatar de 2009 ? Le réalisateur James Cameron l’espère, étant donné qu’il doit devenir l’un des quatre films les plus rentables de tous les temps juste pour atteindre le seuil de rentabilité.

Avatar : The Way of Water arrivera avec beaucoup d’attentes. La première entrée de la série reste le film le plus réussi de tous les temps, ayant rapporté 2,9 milliards de dollars au box-office depuis sa sortie originale et ses rééditions ultérieures. La suite a un budget de production annoncé quelque part dans la fourchette de 250 millions de dollars. Cameron n’a jamais donné de chiffre exact, bien qu’il ait dit à GQ que c’était « très putain [expensive]. »

Cameron a également révélé qu’il avait déclaré à Disney et aux studios du 20e siècle que la suite représentait « la pire analyse de rentabilisation de l’histoire du cinéma ». Le réalisateur pense que « vous devez être le troisième ou le quatrième film le plus rentable de l’histoire. C’est votre seuil. C’est votre seuil de rentabilité. »

Derrière Avatar sur la liste des films les plus rentables (non corrigés de l’inflation) dans le monde se trouve Disney’s Avengers: Fin de partie en deuxième position avec 2,7 millions de dollars. Titanic de Cameron est troisième avec 2,1 milliards de dollars, suivi de Star Wars : Le Réveil de la Force (2,07 milliards de dollars), puis Avengers : Infinity War (2,05 milliards de dollars) – les cinq films sont les seuls à franchir le cap des 2 milliards de dollars.

Il sera intéressant de voir à quel point The Way of Water fonctionne, étant donné que de nombreuses personnes se sont précipitées pour voir l’original basé uniquement sur l’expérience de visionnement 3D alors révolutionnaire qu’il offrait à l’époque – environ 72% des recettes d’Avatar provenaient de 3D écrans.

The Way of Water, également en 3D, utilise plusieurs technologies cinématographiques de pointe, notamment de nouvelles caméras pour le socket de vue sous-marine, des IA et des algorithmes, ce qui devrait en faire un film visuellement impressionnant.

La fréquentation des cinémas est en baisse depuis le début de la pandémie – Cineworld, le deuxième exploitant de salles de cinéma au monde derrière AMC Entertainment, a déposé son bilan en septembre. Mais il n’est pas impossible qu’un nouveau film génère plus de 2 milliards de dollars ; Spider-Man: No Way Home est venu très près avec ses 1,9 milliard de dollars.

Cameron prévoit de créer trois autres avatars après Way of Water. Attendez-vous à ce que tous aient des budgets aussi importants.