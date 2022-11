Cet après-midi, The Witcher 3 sera diffusé sur PS5 et Xbox Series X | S; horaire et comment voir

2022 touche progressivement à sa fin, et bien qu’il n’y ait pas trop d’avancées à venir -The Callisto Protocol et Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion mettront la touche finale-, il reste encore quelque chose de très attendu par les joueurs : la version génération de The Witcher 3 : Wild Hunt, l’un des titres les plus acclamés de la dernière décennie.

Cela fait longtemps depuis 2015 et sur Xbox One X, nous avions déjà une mise à jour qui apportait des nouvelles juteuses, mais c’est maintenant au tour de la PS5 et de la Xbox Series X | S, des consoles dans lesquelles nous attendons une amélioration technique substantielle. Parce que nous aimons tous The Witcher 3, et cet après-midi nous verrons à quoi ressemble Geralt de Rivia à son retour.

L’événement Witcher 3 pour PS5 et Xbox Series X|S : quelle heure est-il ?

CD Projekt RED a confirmé que la diffusion aura lieu aujourd’hui, mercredi 23 novembre à 18h00 (heure de la France). Ci-dessous, nous vous proposons l’heure à laquelle vous pouvez le voir en France, en Amérique latine et aux États-Unis. Nous vous laissons également le lien vers la chaîne officielle Twitch de la société polonaise, afin que vous l’ayez à portée de main le moment venu.

France () : à 18h00

France (îles Canaries) : à 17h00

Argentine : à 13h00

Bolivie : à 12h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 12h00

Colombie : à 11h00

Costa Rica : à 10h00

Cuba : à 12h00

Equateur : à 11h00

El Salvador : à 10h00

États-Unis (Washington DC) : à 12h00

États-Unis (PT) : à 09h00

Guatemala : à 10h00

Honduras : à 10h00

Mexique : à 11h00

Nicaragua : à 10h00

Panama : à 11h00

Paraguay : à 12h00

Pérou : à 11h00

Porto Rico : à 12h00

République Dominicaine : à 12h00

Uruguay : à 13h00

Venezuela : à 12h00

