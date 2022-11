Enquête antitrust sur les jeux en nuage Apple et les navigateurs mobiles en cours au Royaume-Uni (à nouveau)

Les politiques de jeu en nuage et de navigateur mobile d’Apple font à nouveau l’objet d’une enquête au Royaume-Uni, à la suite d’une consultation publique sur les sujets.

L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) avait déjà enquêté sur les deux questions, et reconnu Apple et Google coupables de comportement anticoncurrentiel, mais affirme que le public souhaite une enquête « plus complète »…

L’une des restrictions imposées aux applications de jeu de l’App Store est l’interdiction des applications de jeu en nuage. Cela indique qu’un développeur ne peut pas proposer une application qui donne accès à plusieurs jeux joués via des serveurs cloud. Il est suggéré que l’objectif de la société ici est de protéger sa propre part des revenus par jeu et de bloquer la concurrence de son propre service de jeu par abonnement Apple Arcade.

De plus, alors qu’Apple permet à tout développeur de créer son propre navigateur Web et de le proposer via l’App Store, la société Cupertino n’approuve que les navigateurs qui utilisent son propre moteur de rendu WebKit. Cela rend impossible pour un développeur, par exemple, de créer une application de navigateur plus rapide que Safari – et Apple bloque également l’accès à certaines fonctionnalités de Safari, comme l’intégration d’Apple Pay.

L’organisme antitrust du Royaume-Uni, le CMA, avait précédemment mené une enquête d’un an sur ces problèmes antitrust, concluant que les deux sociétés « exerçaient une mainmise sur ces marchés ».

Apple [also] interdit les alternatives à son propre moteur de navigation sur ses appareils mobiles ; une restriction propre à Apple. La CMA craint que cela limite considérablement le potentiel des navigateurs concurrents à se différencier de Safari (par exemple, sur des fonctionnalités telles que la vitesse et la fonctionnalité) et limite les incitations d’Apple à investir dans son moteur de navigateur.

L’AMC dit lancer aujourd’hui une seconde enquête « plus complète ». Alors que l’invite était qualifiée de consultation publique, la plupart des réponses, comme on pouvait s’y attendre, provenaient de développeurs.

Les réponses à la consultation, qui ont été publiées aujourd’hui, révèlent un support substantiel à une enquête plus approfondie sur la manière dont Apple et Google dominent le marché des navigateurs mobiles et sur la manière dont Apple restreint les jeux en nuage via son App Store. Beaucoup d’entre eux provenaient de fournisseurs de navigateurs, de développeurs Web et de fournisseurs de services de jeux en nuage qui affirment que le statu quo nuit à leurs entreprises, freine l’innovation et ajoute des coûts inutiles.

Les développeurs Web se sont plaints que les restrictions d’Apple, combinées à un sous-investissement suggéré dans sa technologie de navigateur, entraînent des coûts supplémentaires et de la frustration car ils doivent faire face à des bugs et des problèmes lors de la création de pages Web, et n’ont d’autre choix que de créer des applications mobiles sur mesure lorsqu’un site Web pourrait suffire.