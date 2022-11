Il y aura Bayonetta 4, Hideki Kamiya confirme que la saga n’a pas dit son dernier mot

Hideki Kamiya est comme ça. Incorrigible. Le directeur de Platinum Games vient de confirmer Bayonetta 4 et l’a fait avec un tweet avec lequel il entendait régler ses comptes et protéger ses arrières. Le réalisateur semble un peu déçu et exaspéré avec son public, à qui il a créé un tel cacao mental avec le thème du multivers qu’une grande partie de celui-ci n’a pas compris la fin de Bayonetta 3. Une fin dans laquelle, selon Kamiya , il insinue avec lucidité qu’il y aura un nouvel opus.

« Il semble que tout le monde n’ait pas compris la fin de Bayonetta 3 et ça me donne que le développement de Bayo 4 va en prendre plus d’un par surprise », commença à dire Kamiya. « Quand Bayonetta 4 sortira, je suis sûr que quelqu’un dira que c’est un ajout inutile, une réflexion après coup. » Le réalisateur semble ouvrir la voie à toute future critique dans laquelle il est suggéré qu’ils surexploitent la saga et ajoutent plus de jeux à une histoire qui n’en avait pas besoin. Platinum Games a déjà réalisé la troisième partie en pensant à la quatrième.

8 ans d’attente

Maintenant, la question est de savoir quand Bayonetta 4 pourrait arriver, car il suffit de voir l’histoire de Platinum Games pour commencer à trembler. La première fois que Kamiya a parlé sur Twitter de Bayonetta 3, c’était en 2013, après la sortie du deuxième opus. L’annonce officielle a été faite en 2017 et le studio n’a eu aucune nouvelle avant 2021. Bien sûr, ce dont leurs fans vont avoir besoin, c’est de la patience, beaucoup de patience. Mais tant que la franchise continuera à nous donner de telles doses de qualité, toute attente en vaudra la peine. Le 8,7 de sa dernière analyse et sa spectaculaire réception en France en sont la preuve. Pour la reine du hack and slash, tout ce qui est nécessaire est attendu.