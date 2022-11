Sur WhatsApp, vous pouvez faire du shopping, comment fonctionnent les achats via le chat

Meta essaie de tester le terrain du commerce électronique en introduisant la possibilité de commander et d’acheter en chat, pour l’instant cette nouvelle fonctionnalité n’a été activée qu’en Inde.

Il l’a présenté comme une nouvelle fonctionnalité, en fait cela ressemble plus à un énoncé de mission. Sur WhatsApp, vous pouvez également faire du shopping. Pour bien survivre, l’appli de messagerie choisit d’envahir le terrain du e-commerce, il suffit d’envoyer un message dans le chat pour commander et régler ses achats. La nouvelle fonction pour les clients professionnels leur permettra de consulter les catalogues de produits de l’entreprise et de les acheter avec un message.

L’expérience commerciale sera testée au Royaume-Uni, au Mexique, en Indonésie et en Colombie, en Inde, elle fonctionne déjà. « La pandémie que nous vivons a clairement démontré que les entreprises ont besoin de méthodes alternatives pour interagir avec les clients et conclure des ventes rapidement et efficacement », explique l’entreprise, et ajoute « chaque jour, plus de 175 millions de personnes échangent des messages avec des comptes professionnels WhatsApp ».

Comment faire des achats sur WhatsApp

En parcourant les catalogues de l’entreprise, les utilisateurs pourront commander directement sur le chat Whatsapp sans avoir à rechercher des adresses, des numéros de téléphone et des sites Web sur le Web. « Nous avons développé une recherche d’entreprise pour protéger la vie privée des gens. Vos recherches seront traitées afin qu’elles ne puissent pas être liées à votre compte », explique l’équipe WhatsApp.

Vous commencez par envoyer un message au numéro WhatsApp Business du magasin, qui répond via un bot. Le message automatique vous permet alors d’accéder au catalogue. Pour chaque produit, le nom, une photo, le prix et la touche « + » s’affichent pour l’ajouter au panier virtuel.

Non seulement la commande, sur le chat, il sera également possible de payer avec votre carte de crédit ou de débit. « Nous voulons que les gens puissent effectuer des paiements sécurisés, nous avons récemment lancé cette expérience en Inde et nous sommes ravis de la tester également au Brésil. avec plus de partenaires. Cette expérience d’achat transparente fera la différence pour les consommateurs et les entreprises qui souhaitent acheter et vendre sur WhatsApp sans avoir à visiter un site Web, ouvrir une autre application ou payer en personne. »

WhatsApp ajoute également une autre option. La possibilité de verrouiller l’écran de chat utilisé sur l’ordinateur sera introduite, un mot de passe sera nécessaire pour y accéder afin de protéger les utilisateurs des regards indiscrets.

WHATSAPP | La nouvelle fonctionnalité d’achat

L’expert en Inde

En Inde, le shopping se fait déjà sur Whatsapp. Le pays a été le premier à expérimenter le nouveau service Meta grâce à la collaboration avec le e-commerce local de produits frais JioMart.

Ils ont choisi de commencer avec un seul partenaire, mais selon Meta, cette nouvelle expérience d’achat « révolutionnera la façon dont des millions d’entreprises à travers l’Inde se connectent avec leurs clients, apportant une simplicité et une commodité inégalées à l’expérience d’achat des gens ».

« Nous sommes ravis de lancer notre partenariat avec JioMart en Inde, il s’agit de notre première expérience d’achat WhatsApp de bout en bout – désormais, les gens peuvent acheter des produits d’épicerie directement dans un chat », a expliqué Mark Zuckerberg.

Délais et coûts de la nouvelle fonctionnalité

Il faudra encore des mois avant que cette fonction soit intégrée dans tous les pays, WhatsApp doit élargir les partenariats avec les fournisseurs et mettre en place un système de support client directement dans le chat.

Facebook a également expliqué que le service ne sera pas gratuit : « Nous facturerons à nos clients professionnels des frais pour certains des services proposés ». De cette façon, l’application pourra continuer à développer son activité tout en maintenant son service de messagerie sans frais.