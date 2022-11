Ant-Man et Kang le Conquérant face à face dans une nouvelle image d’Ant-Man et de la Guêpe Quantumania

Ant-Man and the Wasp Quantumania, le prochain film de Marvel Studios prévu pour sa sortie en salles en 2023, peut être vu dans une nouvelle image dans laquelle on voit deux de ses principaux protagonistes, à savoir Ant-Man (Paul Rudd) et Kang le Conquérant (Jonathan Majors). Et cette nouvelle image semble correspondre à la première rencontre entre les deux personnages, quand Ant-Man, la Guêpe et compagnie se rendent dans le Kingdom Quantique, apparemment dominé par le puissant Kang, une variante de Celui qui reste vu dans la série Loki.

Ant-Man affronte Kang le Conquérant

Ainsi, ce nouveau regard sur les deux personnages nous montre un peu plus leur apparition dans le film, avec un Ant-Man que l’on connaît déjà des précédents films UCM -avec son rôle clé dans la résolution d’Avengers Endgame- et un Kang le Conquérant qui fera ses débuts pour la première fois aux studios Marvel après le premier regard sur l’une de ses statues à la fin de Loki, après le décalage temporaire causé par le frère de Thor.

Bien sûr, l’apparition de Jonathan Majors en tant que Kang est imbattable, avec un costume qui semble respecter le look des comics -notamment en raison des tons violets et verts-, bien que mis à jour au niveau du design. « Scott Lang (Rudd) et Hope Van Dyne (Lilly) reviennent pour poursuivre leurs aventures en tant qu’Ant-Man et la Guêpe dans ce film qui lance officiellement la phase 5 de l’univers cinématographique Marvel », peut-on lire dans son synopsis. .

« Avec les parents de Hope, Hank Pym (Douglas) et Janet Van Dyne (Pfeiffer), la famille se retrouve à explorer le royaume quantique, à interagir avec d’étranges nouvelles créatures et à se lancer dans une aventure qui les mènera au-delà de ce qu’ils pensaient être possible. », pointe son intrigue.

Ant-Man and the Wasp Quantumania, réalisé par Peyton Reed -après avoir pris en charge les deux précédents volets de la saga-, a un casting composé de Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang, Evangeline Lilly dans le rôle de Hope Van Dyne, Jonathan Majors dans le rôle de Kang le Pathfinder, Kathryn Newton comme Cassie Lang, Michelle Pfeiffer comme Janet Van Dyne, Randall Park comme Jimmy Woo, Michael Douglas comme docteur Hank Pym et Bill Murray comme Krylar, entre autres.

Ant-Man et la Guêpe Quantumania sortira en salles le 17 février 2023.

Source | piste de l’empire DiscuterFilm