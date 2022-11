One Piece 1068, quand sortira le prochain chapitre du manga ? date confirmée

Avec le combat entre Trafalgar Law et Kurohige en attente. Les retrouvailles entre Robin et Saul à l’horizon. L’histoire de l’appel d’offres du Siècle Vide pour sortir. Et maintenant, la tentative de capture de Vegapunk par le Cipher Pol et un Rob Lucci renouvelé. Avec tout ce qui attend, One Piece fait une pause hebdomadaire et se repose. Les pirates aussi. Eiichiro Oda nous laisse nous ronger les ongles et escalader les murs de notre chambre. Mais il faut être fort. Le mangaka est tellement en forme et maintient une telle séquence que l’attente en vaudra sûrement la peine. Voyons combien de temps ce sera. Jusqu’à quand devrons-nous attendre pour garder un œil sur le chapitre 1068 de One Piece.

Date et heure de sortie du chapitre 1068 du manga One Piece

Le chapitre 1068 de One Piece sera présenté en première le dimanche 4 décembre prochain à 16h00 (heure espagnole locale) et pourra être lu en espagnol et entièrement gratuit via Manga Plus. Dans le reste du monde, sa première heure sera la suivante :