Un compositeur de God of War Ragnarök se plaint de ne pas être crédité dans le jeu

Tous les développeurs n’apparaissent pas toujours au générique, un fait que certains secteurs comme la localisation ont régulièrement souligné. Dans le cas de God of War Ragnarök, l’une des personnes ayant participé à la bande originale a révélé sur Twitter qu’elle n’a pas été créditée. Selon Jessica Mao, ils l’ont informée qu’il n’apparaîtra pas même via un patch, car pour ce faire, elle doit répondre à certaines exigences minimales.

« Malheureusement, mon nom n’apparaît pas au générique et il semble qu’il ne sera pas possible de l’ajouter via un patch. On m’a dit que pour être accréditée, ma contribution au jeu devait répondre à ‘un minimum de critères' », a-t-il publié. « Je ne sais toujours pas quels pourraient être ces critères. » La compositrice n’a pas caché son profond malaise à ce sujet.

L’artiste est déçu

« Découvrir cela a été terriblement décevant et déchirant, je détesterais que quelqu’un d’autre traverse cela. Les développeurs de jeux remercient toutes les personnes impliquées dans le développement du jeu, c’est logique. »

Jessica Mao a travaillé sur le montage, l’arrangement et la mise en œuvre de la musique dans la scène de poursuite de Freya et dans la bataille contre Thor. « Le mix original était entièrement orchestré et vous deviez l’atténuer pour qu’il grandisse dans les phases ultérieures », a-t-il expliqué. Dans l’un des morceaux dont elle est « la plus fière », elle a éliminé tous les instruments et a privilégié les percussions et les voix, comme elle le commente dans le tweet sur ces lignes.

God of War Ragnarok est disponible sur PS4 et PS5. Le jeu développé par Santa Monica Studio fait partie des candidats au titre de Jeu de l’année aux Game Awards 2022. Il affrontera des titres comme Elden Ring ou Horizon Forbidden West.

L’une des plus belles histoires du jeu vidéo est qu’ils ont rendu hommage à un développeur décédé, comme nous l’avons publié dans Netcost. Vous pouvez lire l’analyse du jeu sur ce lien.

