Ubisoft revient sur Steam, à commencer par Assassin’s Creed Valhalla le 6 décembre

Quelque chose à attendre: les fuites récentes se sont avérées vraies, car Ubisoft est le dernier grand éditeur à revenir sur Steam après une interruption de plusieurs années. La société lancera bientôt trois titres sur la vitrine de jeux PC dominante de Valve, mais il n’est pas clair si d’autres jeux qui ont manqué Steam sont en route.

Ubisoft a confirmé qu’il reprendrait la sortie de jeux sur Steam après une absence de trois ans. La pause prendra fin lors du lancement d’Assassin’s Creed Valhalla en magasin le 6 décembre.

« Nous évaluons constamment comment proposer nos jeux à différents publics où qu’ils se trouvent, tout en offrant un écosystème de joueurs cohérent via Ubisoft Connect », a déclaré Ubisoft à Eurogamer lundi. « Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 et Roller Champions font partie des titres Ubisoft qui sortiront sur Steam. »

L’éditeur apportera également Anno 1800 et Roller Champions sur Steam à une date ultérieure non précisée. Ubisoft n’a pas mentionné s’il avait des plans similaires pour d’autres titres majeurs qu’il a retenus de Steam, comme Far Cry 6, Rainbow Six Extraction, Watch Dogs: Legion, Ghost Recon Breakpoint ou The Division 2. La société n’a pas mentionné apporter à venir sorties sur Steam, telles que Skull and Bones ou Assassin’s Creed Mirage.

Le lancement de Valhalla sur Steam coïncidera avec la dernière mise à jour majeure du jeu, qui comprend un épilogue à son scénario. Malheureusement, Ubisoft n’ajoutera pas de New Game Plus.

Des indices selon lesquels Ubisoft reviendrait sur Steam sont apparus au cours de la dernière année et demie. En juillet 2021, la société a déclaré que le succès du Steam Deck pourrait lui faire reconsidérer sa panne de courant sur Steam. Apparemment renforçant les rumeurs, un code mentionnant les jeux et services Ubisoft est apparu l’automne dernier et plus tôt ce mois-ci.

Le dernier titre majeur publié par Ubisoft sur Steam était Far Cry: New Dawn en 2019. Par la suite, la société n’a publié ses jeux PC que sur Epic Games Store et son client Ubisoft Connect. Comme EA et Epic Games, Ubisoft n’aimait pas la commission de vente de 30% de Valve. Epic, quant à lui, ne prend que 12%.

Ce désaccord n’a pas empêché EA de revenir sur Steam en 2019 après une absence de huit ans, amenant bon nombre de ses versions précédentes de grands noms. Ces dernières années, Microsoft a également commencé à prendre en charge Steam pour la première fois avec des jeux comme Halo, Forza Horizon et Microsoft Flight Simulator. Cette année, Call of Duty: Modern Warfare II est devenu le premier titre Call of Duty en cinq ans à être disponible sur Steam après que la série soit devenue exclusive au service Battle.net de Blizzard pendant un certain temps.

Les utilisateurs qui souhaitent acheter des jeux Ubisoft sur Steam pour éviter d’utiliser le lanceur d’Ubisoft n’ont probablement pas de chance. Les acheteurs de Valhalla sur Steam devront probablement utiliser Ubisoft Connect dans une certaine mesure lorsqu’ils lanceront le jeu.

Le retour d’Ubisoft sur Steam soulève également la question de savoir s’il envisage d’apporter le service d’abonnement Ubisoft+. Les utilisateurs peuvent déjà acheter des abonnements à EA Play via Steam, il n’y a donc aucune raison pour qu’un arrangement similaire puisse être conclu pour Ubisoft+.