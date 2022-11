Il y aura 3,2 milliards de joueurs en 2022, mais les revenus devraient chuter pour la première fois en 15 ans

En un mot : si vous êtes assez vieux pour vous souvenir de l’époque où le jeu était plutôt considéré comme un passe-temps de niche, en particulier chez les plus de seize ans, cela pourrait vous faire sourire de savoir que 3,2 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale population, jouera à des jeux cette année. Ils dépenseront un total combiné de 184,4 milliards de dollars pour leur passe-temps, et bien que cela soit en légère baisse par rapport à l’année dernière, c’est le résultat du boom du jeu induit par la pandémie de 2020/21.

Le dernier rapport sur le marché mondial des jeux de Newzoo montre que le nombre de personnes jouant à des jeux dans le monde a augmenté de 4,6 % cette année. C’est particulièrement impressionnant étant donné que de plus en plus de personnes jouaient pendant les fermetures lorsque les divertissements à domicile, tels que les jeux vidéo et le streaming, ont explosé. Non seulement de plus en plus de personnes essayaient des jeux pour la première fois, mais les joueurs abandonnés revenaient également.

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont connu la plus forte augmentation du nombre de joueurs, en hausse de 8,2 % à 488 millions cette année, suivis de l’Amérique latine avec 4,8 %. L’Amérique du Nord a enregistré la plus faible hausse (2,6 %).

La pandémie a également vu une énorme augmentation des revenus des jeux – la croissance entre 2020 et 2022 a été de 43 milliards de dollars de plus que prévu par Newzoo. Contrairement au nombre de joueurs, cela n’a pas été maintenu après le verrouillage, avec un chiffre de 184 milliards de dollars en baisse de -4,3 % en glissement annuel ; la première baisse en 15 ans. Cependant, il est important de noter que le jeu a toujours mieux résisté aux turbulences économiques de 2022 que de nombreuses autres industries.

Près de la moitié de tous les revenus mondiaux des jeux provenaient de la région Asie-Pacifique (87,9 milliards de dollars), tandis que l’Amérique du Nord était responsable d’un peu plus d’un quart (48,4 milliards de dollars).

Comme d’habitude, la majeure partie de l’argent provenait des jeux mobiles, qui ont généré 50 % du chiffre d’affaires global, soit 92,2 milliards de dollars, en 2022. Il a été suivi par les jeux sur console avec 28 % (51,8 milliards de dollars), les jeux PC téléchargés/en boîte sur 21 % (38,2 milliards de dollars) et les jeux PC par navigateur avec 1 % (2,3 milliards de dollars). Le rapport montre que les jeux PC sans navigateur ont connu la plus faible baisse annuelle, en baisse de seulement 1,8 %.

On s’attend à ce que le nombre de joueurs dans le monde et le montant qu’ils dépensent augmentent d’année en année. Newzoo prédit que plus de 3,5 milliards de personnes pourraient jouer à des jeux d’ici 2025, dépensant environ 211,2 milliards de dollars.