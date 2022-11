Mario Kart 8 Deluxe confirme les 8 nouvelles pistes du pack DLC 3 et la sélection ne pourrait pas être meilleure

Mario Kart 8 Deluxe continue avec la cinquième vitesse enclenchée et la ferme décision en tête de devenir le meilleur opus de l’histoire de la saga. Nintendo vient d’annoncer le troisième pack de contenu du jeu (sur les six qu’il y aura) et ses 8 nouvelles pistes ne pourraient pas être mieux choisies. Le combo du Chemin de l’érable et du Chemin de l’arc-en-ciel pour 3DS est imbattable, sans plus. Nous parlons de ce qui est peut-être la meilleure piste arc-en-ciel de toute la franchise. Ajoutons qu’il y a une représentation de cinq tranches différentes et un bon mélange entre les pistes classiques et les originales du récent Mario Kart Tour, dont beaucoup n’ont pas été testées par les utilisateurs de la console.

Ensuite, nous allons avec la liste complète des pistes de ce pack 3 de DLC pour Mario Kart 8 Deluxe, qui sera disponible le 7 décembre pour les abonnés de Nintendo Switch Online + Expansion Pack et pour ceux qui ont obtenu le pass de pistes supplémentaires (sur un prix de 24,99 euros). Avec lui, nous avons atteint la moitié du plan de contenu prévu, avec lequel Nintendo aspirait à ajouter 48 pistes aux 48 déjà fournies en standard, établissant un nouveau record pour tout épisode de la saga et restant aux portes de 100. Le reste Ils arriveront par étapes en 2023.

Extra Tracks Pass 3 – Mario Kart 8 Deluxe : Toutes les pistes