CiccioGamer89 est sur les affiches de la Games Week mais n’y sera pas : « Ils ne veulent plus de moi, même pas en guest »

L’événement aura lieu à Milan du 25 au 27 novembre : CiccioGamer89 était l’un des invités les plus importants. Après la plainte déposée par la Guardia di Finanza pour fraude fiscale, l’organisation de la foire a décidé de ne plus l’inviter.

Son nom n’apparaît pas dans le panneau des invités. Il n’est associé à aucun événement. Et, explique-t-il, il ne serait même pas le bienvenu en tant que visiteur régulier. Mirko « CiccioGamer89″ Alessandrini est absent de la Milan Games Week, l’événement dédié aux jeux vidéo prévu à Milan du 25 au 27 novembre. Pourtant, son visage ressort toujours de l’affiche principale de la foire. Lui-même raconte cette exclusion : « Ce qui me dérange le plus, c’est que je ne peux pas venir à la Games Week de Milan. J’ai l’impression de laisser ces gens gagner. »

Le motif de l’exclusion est lié à la plainte déposée par la Guardia di Finanza auprès du parquet selon laquelle le youtubeur n’aurait pas déclaré environ un million d’euros à l’Agence des revenus, évitant ainsi le paiement de 400 000 euros d’impôts directs et 160 000 milliers d’euros de TVA impayée. Un reproche qui vient pourtant d’un secteur où la bureaucratie n’est pas encore claire : le métier de créateur n’est pas reconnu dans notre pays.

SEMAINE DES JEUX DE MILAN | L’affiche de l’événement

Risques de sécurité à la Milan Games Week

Selon CiccioGamer89, les organisateurs de l’événement auraient décidé de suspendre sa participation pour des raisons de sécurité : « Leur inquiétude – explique CiccioGamer89 à ses followers – était que vous vous soyez mal comporté. J’ai essayé de dire que ça aurait été l’inverse, que les nouvelles générations ne sont pas si bêtes. En fait, je pense que j’aurais pu tirer sans videur. » En attendant, cependant, son visage reste sur les affiches de l’événement et aussi dans les posts publiés sur les réseaux sociaux.

SEMAINE DES JEUX DE MILAN | Le post publié sur Facebook depuis la page de l’événement

La position des sponsors de CiccioGamer89

Pendant ce temps, le créateur a déclaré que de nombreuses marques se retiraient des collaborations : « Beaucoup de marques se sont éloignées et j’ai perdu beaucoup d’emplois ». Non seulement cela, il explique également que de nombreux sponsors ne l’appellent même pas : « Ils ne me disent plus rien, il semble que j’ai Ebola. Maintenant, j’essaie de tenir le coup et de comprendre quel est le problème. »