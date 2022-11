Pokémon Scarlet et Purple a un bug qui lui permet de fonctionner à double vitesse en utilisant deux contrôleurs

Le premier week-end de Pokémon Scarlet et Purple a été intense sur les réseaux sociaux. Le nouveau jeu exclusif pour Nintendo Switch a été la Source de mèmes et de critiques en raison de sa finition graphique et de ses erreurs, qui affectent également les performances. L’un des problèmes qui ont été découverts est curieux car il vous donne la possibilité de courir deux fois plus vite si vous avez deux contrôleurs.

Posté par hamsterhead64 sur Reddit, cet utilisateur affirme que si vous connectez une seconde manette vous pourrez profiter du bug en positionnant les sticks en diagonale, vers la gauche. Comment pourrait-il en être autrement, le fil a été rempli de commentaires humoristiques, bien qu’il y ait aussi des joueurs indignés par la situation du jeu vidéo.

Une partie de la communauté demande le remboursement de leur argent

Après les débuts, certains utilisateurs demandent un remboursement en raison de problèmes graphiques et de performances : « Je vais être clair, ils ont de l’argent et des ressources. Ils sont juste devenus paresseux », déclare un utilisateur de Reddit. » Un autre d’entre eux souligne ce qui suit : « Si vous l’avez acheté dans le Nintendo eShop, vous devez savoir que vous pouvez appeler et demander un remboursement (…). « Ils disent que ce sera une exception à leurs politiques de remboursement des jeux numériques. »

Ni Nintendo ni The Pokémon Company n’ont fait référence officiellement aux problèmes, on ne sait donc pas s’ils corrigeront les erreurs dans les futurs correctifs.

Pokémon Scarlet et Purple ont été mis en vente le vendredi 18 novembre dernier exclusivement pour Nintendo Switch. Le jeu suit le chemin de Pokémon Legends : Arceus et opte pour le monde ouvert plein de créatures et d’aventures. La région de Paldea, inspirée de de France, intègre également la neuvième génération de Pokémon.

Voici l’analyse FreeGameTip et n’oubliez pas de parcourir le guide que nous préparons.

