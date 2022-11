Indiana Jones 5 est vu dans de nouveaux cadres avec Harrison Ford, Mads Mikkelsen et plus

Après les récentes nouvelles images promotionnelles d’Indiana Jones 5 du magazine Empire -des arts qui cachent plus qu’il n’y paraît-, la même publication a publié de nouvelles images du film, en particulier, trois cadres inédits dans lesquels on peut voir à la fois Harrison Ford et Mads Mikkelsen et Boyd Holbrook (Narcos) avec leurs apparitions dans le film, en plus des déclarations de ces acteurs sur leurs rôles.

Indiana Jones de nouveau contre les nazis en 1969

Et c’est que malgré le fait qu’Indiana Jones 5 se déroule de nombreuses années après la Seconde Guerre mondiale, Indy devra à nouveau affronter de vieux ennemis; Ou ce qu’il en reste. Ainsi, la lutte pour la course à l’espace entre les États-Unis et l’Union soviétique fera ressurgir certaines vérités gênantes pour Indiana Jones : « Le simple fait est que le programme d’alunissage était dirigé par un groupe d’ex-nazis », déclare le co- l’écrivain Jez Butterworth. “Comment ‘ex’ ils sont est la question. Et ça touche le nez d’Indy… », poursuit l’écrivain.

D’autre part, l’acteur Mads Mikkelsen parle de son personnage, le méchant Voller, inspiré par l’ingénieur de la NASA et ex-nazi Wernher von Braun : « C’est un homme qui aimerait corriger certaines des erreurs du passé. » explique-t-il Mikkelsen sur Voller. « Il y a quelque chose qui pourrait faire du monde un bien meilleur endroit où vivre. Vous aimeriez le tenir entre vos mains. Indiana Jones veut aussi mettre la main dessus. Et donc, on a une histoire », ajoute l’acteur.

Dans la troisième image, on voit également l’acteur Boyd Holbrook, dont le rôle est celui de Klaber, « le chien de poche de Mads, et je suis aussi fou », raconte l’interprète, en plein défilé Apollo 11 à New York. Indiana Jones 5 devrait sortir en salles le 30 juin 2023.

Source | Empire