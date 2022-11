Jason David Frank, le légendaire Power Ranger vert et blanc, est décédé

Lo que al principio comenzó como una especie de rumor se ha confirmado de manera oficial: Jason David Frank, el actor que interpretó a Tommy Oliver en Mighty Morphin Power Rangers, (el mítico Power Ranger verde/blanco original) ha fallecido a los 49 años d’âge. Cela a été certifié par son représentant et certaines de ses co-stars.

« Très attristé d’apprendre que mon ami et client Jason David Frank est décédé », a déclaré son représentant Brian Butler-au dans un post Instagram. « Jason était un expert en arts martiaux connu pour jouer Tommy dans Power Rangers. C’était une véritable experte en arts martiaux et j’ai eu la chance de gérer les combats auxquels elle a participé. » Le message suggère le suicide comme cause de décès : « Si vous pensez que quelqu’un que vous connaissez peut être déprimé, veuillez le vérifier. »

Les Power Rangers roses et noirs disent au revoir à Jason David Frank

Plusieurs de ses co-stars ont ajouté leurs condoléances. « Jase, tu étais magnifique et vraiment unique en son genre », a écrit Amy Jo Johnson, la première Pink Power Ranger. « Ma vie ne sera pas la même sans votre vague d’énergie frénétique et prudente. Je t’aimerai toujours, cher ami. Veuillez reposer en paix. » Walter Jones, Zack (Black Power Ranger) a également écrit un message similaire : « Je n’arrive pas à y croire, RIP Jason David Frank, Mon cœur est triste de perdre un autre membre de notre famille spéciale. »

Blake Foster, un Ranger des saisons suivantes, n’y croyait pas non plus. « J’ai pleuré toute la nuit, encore une fois avec le cœur brisé. J’ai perdu mon héros, notre chef, mon ami et mon icône. La vie est nulle, mec. »

Jason David Frank est né en 1973 et a participé à Power Rangers de 1993 à 1996, bien que son personnage soit également apparu dans certains épisodes d’autres saisons comme Wild Force, Turbo, Zeo, Dino Thunder : Magaforce ou HyperForce. En 2018, nous avons également pu le voir dans Power Rangers Super Ninja Steel.

Le jeu vidéo le plus récent de la série, Power Rangers : Battle for the Grid, est un titre de combat développé par nWay. Jason David Frank a de nouveau prêté sa voix au personnage.

